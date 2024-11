TotalEnergies, bp, Equinor et Shell sâ€™unissent pour contribuer Ã  amÃ©liorer l’accÃ¨s Ã  l’Ã©nergie

TotalEnergies, bp, Equinor et Shell annoncent investir pour contribuer à l’Objectif de Développement Durable n°7 des Nations Unies (ODD 7), qui vise à garantir l’accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. Les quatre majors de l’énergie s’engagent à investir conjointement 500 millions de dollars, destinés à créer un impact positif pour l’accès à l’énergie des populations dans des régions clés au cours des prochaines années.

Malgré les efforts en cours, les progrès vers un accès universel à l’énergie ont stagné, en particulier à la suite des récents chocs macroéconomiques et à la hausse des prix de l’énergie. En 2022, le nombre de personnes sans accès à l’électricité dans le monde a augmenté d’environ 10 millions pour atteindre 685 millions. De plus, environ 2,1 milliards de personnes, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, n’ont pas accès à des installations de cuisson propres, impactant de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles qui portent souvent le poids des responsabilités domestiques.

Des efforts conjoints pour soutenir l’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est

bp, Equinor, Shell et TotalEnergies ont décidé d’unir leurs forces pour aider à relever les défis de l’accès à l’énergie. Avec 500 millions de dollars de capital, l’investissement conjoint vise à soutenir des projets prometteurs et à fort impact, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est, afin d’aider des millions de personnes dans les communautés mal desservies à accéder à l’électricité et à des conditions de cuisson améliorées. Leur intention commune est que le capital alloué soit investi dans une large gamme de solutions, y compris des systèmes solaires domestiques, des micro-réseaux, des solutions de clean cooking et des technologies telles que la mobilité électrique, le stockage et la gestion de l’énergie. Au cours des prochaines années, cela pourrait soutenir l’ODD 7 tout en générant des co-bénéfices tels que la création d’emplois et l’amélioration de la santé publique. Une société de capital-investissement avec une solide expérience dans l’investissement à impact a été sélectionnée pour gérer les fonds. Elle collaborera notamment avec les gouvernements, les organisations internationales, les institutions financières, le secteur privé, la société civile et les organisations philanthropiques.

« Rendre l’énergie accessible à tous »

Les investissements seront orientés de manière à générer à la fois un impact social et un retour financier, tout en favorisant le partage de connaissances et en fournissant une assistance technique pour aider les projets à passer à l’échelle. Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a commenté : « Chez TotalEnergies, nous sommes résolument engagés à rendre l’énergie accessible à tous. Environ un tiers de notre développement dans l’électricité dans les années à venir se fera dans les pays émergents, ce qui permettra à plus de 40 millions de personnes d’accéder à l’électricité. Avec cette nouvelle initiative conjointe avec nos pairs, nous activons un autre levier pour contribuer à des projets locaux à fort impact afin de contribuer à atteindre d’ici 2030 l’objectif de Développement Durable 7 des Nations Unies. »