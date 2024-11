IKO dÃ©voile sa derniÃ¨re innovation photovoltaÃ¯que ultra lÃ©gÃ¨re en modules souples au salon EnergaÃ¯a

IKO, acteur majeur dans la fabrication de solutions photovoltaïques innovantes pour les toitures-terrasses, est fier d’annoncer sa participation au Forum des énergies renouvelables EnerGaïa qui se tiendra les 11 et 12 décembre 2024 au Parc des expositions de Montpellier. En guest star sa toute nouvelle solution photovoltaïque toute en légéreté IKO EXCEL® SOLAR PANDA !

Pour cette nouvelle édition d’Energaia, IKO, spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses et de solutions durables (végétalisation, photovoltaïque, rétention d’eau) exposera hall B2, stand B01 ses dernières innovations. L’entreprise présentera notamment sa toute nouvelle solution photovoltaïque reconnue par les professionnels du BTP : IKO EXCEL® SOLAR PANDA. Pendant 2 jours, les professionnels pourront rencontrer et échanger avec les experts de la marque autour de ce produit et des nombreux avantages qu’il offre.

Développé en partenariat avec DOME SOLAR

Depuis plusieurs années maintenant, les politiques gouvernementales mises en place et la prise de conscience collective quant à l’urgence climatique ont contribué à positionner le photovoltaïque comme une alternative de choix afin d’assurer une transition vers des sources d’énergie plus durables. Les professionnels se tournent davantage vers ces produits innovants et fiables répondant également à leurs contraintes métiers. C’est dans cette dynamique qu’IKO a développé en partenariat avec DOME SOLAR les solutions ROOF SOLAR BITUME et ROOF SOLAT PVC, et lance aujourd’hui sa solution photovoltaïque souple EXCEL® SOLAR PANDA offrant aux prescripteurs et aux professionnels de l’étanchéité une alternative écoresponsable avec un rendement élevé aussi résistante que légère et simple à installer.

Un procédé innovant avec des modules souples auto-adhésifs

Le procédé IKO EXCEL® SOLAR est une solution photovoltaïque complète, composée de modules souples CIGS ou monocristallin, conçue pour s’adapter à tous type d’éléments porteurs en rénovation comme en neuf, et selon tous les types de mise en œuvre (auto-adhésivité, soudage au chalumeau ou par fixations mécaniques). Pesant seulement 2,5kg/m², il permet d’équiper des toitures dont la configuration ne pourrait pas supporter des modules rigides traditionnels et peut être posé en monocouche ou en bicouche. Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), a récemment approuvé cette innovation faisant d’IKO la seule société sur le marché à avoir un procédé avec module souple sous Avis Technique. La solution EXCEL® SOLAR est également certifiée par un système complet classé Broof(t3) selon la règlementation en vigueur qui encadre la résistante au feu des toitures.