Cosmed publie le Libre Blanc de la filiÃ¨re cosmÃ©tique sur lâ€™Ã©nergie en collaboration avec Corinne Lepage

Cosmed, première association professionnelle des entreprises cosmétique publie le premier Livre blanc sur l’énergie dans le secteur cosmétique, une ressource inédite pour accompagner les 7 500 entreprises de cette industrie dans leur transition énergétique. Fruit d’un travail collaboratif avec l’avocate Corinne Lepage, fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats et ancienne ministre de l’Environnement, cet ouvrage « 100 pages de pure énergie » offre aux entreprises une vision complète des enjeux énergétiques actuels.

Il dresse une vue d’ensemble et opérationnelle des obligations, échéances, et éventuelles sanctions associées aux réglementations énergétiques actuelles et à venir et présente les actions à mettre en œuvre pour engager les entreprises dans leur transition énergétique. “La mutation du système énergétique n’est plus une option, mais une nécessité, initiée par les pouvoirs publics à travers de nouvelles réglementations. En tant qu’acteur économique majeur, le secteur cosmétique se doit d’être pleinement partie prenante de cette transition“, déclare Jean-Marc Giroux, président de Cosmed.

Alors que le gouvernement français dévoile sa feuille de route pour l’énergie et le climat à l’horizon 2050, réaffirmant l’objectif de sortie des énergies fossiles, ce Livre Blanc tombe à point nommé. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la France s’engage à avancer sur deux fronts : réduire les consommations par la sobriété et l’efficacité énergétiques, et développer massivement la production d’énergie décarbonée. Le secteur cosmétique, comme d’autres, est directement concerné par cette évolution cruciale et les nombreuses réglementations qui l’accompagnent. Le livre blanc sera disponible gratuitement en format numérique sur le site internet de Cosmed.