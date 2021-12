TotalEnergies auprÃ¨s des territoires pour les accompagner dans leur transition Ã©nergÃ©tique via lâ€™Ã©nergie solaire

A l’occasion du salon Energaïa, forum européen des énergies renouvelables, TotalEnergies a signé deux accords de co-développement avec des acteurs régionaux qui contribuent à l’accélération de la transition énergétique des territoires et au développement économique local. L’énergie solaire en figure de proue !

TotalEnergies a signé deux accords visant à renforcer sa position de partenaire des territoires :

• un projet photovoltaïque au sol porté par l’Agence Régionale Energie Climat (AREC) Occitanie et la Société d’Aménagement et d’Equipement du Gard (SEGARD) sur la commune de Tavel (Gard),

• un projet hydrovoltaïque (installation solaire flottante sur un plan d’eau) porté par Terra Energies, la SEM ENR64 ainsi que l’Association Syndicale d’Irrigation (ASA) sur la commune de Garlin (Pyrénées-Atlantiques).

Photovoltaïque et hydrovoltaïque

Le projet photovoltaïque de Tavel se situera sur le site de Campey de part et d’autre du poste source de RTE. Il répond à une logique de valorisation du foncier communal et de contribution aux objectifs de transition énergétique de la région Occitanie. Les études naturalistes sont en cours de réalisation et une proposition d’implantation sera établie en 2022. Une première permanence publique aura bientôt lieu à la mairie de Tavel. Le projet photovoltaïque flottant de Garlin aura une puissance d’environ 7 MWc. Les 86 exploitants agricoles, membres de l’association ASA, auront l’opportunité d’investir dans ce projet qui ne modifie pas les capacités d’irrigation du plan d’eau. Ce projet permet de valoriser les synergies entre les territoires, le monde agricole et l’industrie TotalEnergies privilégie, depuis de nombreuses années, le co-développement avec les acteurs territoriaux dans le but de partager la valeur et de susciter l’adhésion des parties prenantes locales. La transition énergétique doit rester l’affaire de tous. Les deux projets cités seront bâtis en total respect de la biodiversité et des réglementations et mobiliseront de nombreux acteurs locaux dans les phases développement, construction et exploitation& maintenance.

Des projets qui ont un véritable sens

« Chez TotalEnergies, nous sommes persuadés que c’est avec des partenariats de co-développement tels que les deux que nous avons signés, que la transition énergétique de notre pays pourra se faire à un rythme soutenu. Quoi de plus efficace que de travailler avec les acteurs implantés dans les territoires pour développer des projets qui ont un véritable sens et qui sont, grâce au dialogue avec les parties prenantes locales, toujours conçus dans le respect des femmes, des hommes, des territoires et de l’environnement. » a déclaré Thierry Muller, Directeur Général, TotalEnergies Renouvelables France. TotalEnergies et l’AREC collaborent depuis près de 6 ans et ont 8 MW en exploitation et plus de 100 MW en développement. Ensemble, la Compagnie et l’Agence Régionale conçoivent des projets en concertation avec les acteurs territoriaux et en impliquant les entreprises locales les plus proches des projets. La collaboration TotalEnergies avec Terra Energies a deux dimensions. La Compagnie est actionnaire et membre de la gouvernance du fond d’investissements. Les deux sociétés sont également partenaires depuis 2016 sur la centrale photovoltaïque de Merle Sud située en Gironde.