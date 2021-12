OcciSun, le nouvel outil de lâ€™AREC et de Reservoir Sun pour dÃ©velopper lâ€™autoconsommation en Occitanie

À l’occasion d’Energaïa, Christian Assaf, Président de l’AREC, l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, et Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun, ont signé jeudi 9 décembre dernier un accord de partenariat visant à créer OcciSun, une solution pour aider à produire de l’énergie solaire sur les bâtiments, parkings et fonciers non utilisés. Ce partenariat est une démarche innovante entre deux experts des énergies renouvelables pour favoriser l’essor de l’autoconsommation électrique. A la clé, des économies sur les factures d’énergie !

En plus d’être une solution adaptée aux sites énergivores en Occitanie, l’AREC et Reservoir Sun proposent avec OcciSun aux collectivités de devenir des acteurs de leur consommation en énergie verte, tout en participant activement à la transition énergétique du territoire. Concrètement, après un accompagnement technique et une fois la construction effectuée, les entreprises ou collectivités pourront consommer leur propre électricité verte, sans fluctuation du prix, tout en satisfaisant jusqu’à 30% de leurs besoins pendant 30 ans. Elles seront ensuite propriétaires d’une l’installation 100% financée au bout de 20 ans.

Une solution clés-en-main

Comme l’a souligné Christian Assaf, Président de l’AREC, à l’occasion de cette signature : « Ce que nous proposons avec OcciSun, c’est une solution clés-en-main pour permettre une réponse concrète et adaptée à de nombreux acteurs qui se posent aujourd’hui des questions. Nous les accompagnons pour encourager leur passage à l’acte et les aidons à avoir accès à une énergie verte produite localement et sans investissement ». « Chez Reservoir Sun nous sommes très heureux de cette collaboration avec l’AREC Occitanie. Occisun apporte une réponse concrète aux entreprises et collectivités de la Région qui souhaitent s’engager pleinement dans la transition énergétique. L’accompagnement de deux experts des énergies renouvelables favorisera l’essor de l’autoconsommation d’électricité en Occitanie », déclare Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun.