TotalEnergies annonce une campagne de financement participatif pour le projet solaire de Saint-BeauzÃ©ly, en Aveyron

TotalEnergies annonce lâ€™ouverture dâ€™une campagne de financement participatif destinÃ©e Ã la construction dâ€™une centrale solaire Ã Saint-BeauzÃ©ly, en Aveyron. Accessible dÃ¨s Ã prÃ©sent sur la plateforme de Lendosphere, cette collecte dâ€™un objectif de 130 000 euros est ouverte en prioritÃ© aux habitants de la CommunautÃ© de communes de la Muse et des Raspes du Tarn. Ã€ partir du 1er juin, elle sera Ã©largie aux habitants des 8 CommunautÃ©s de communes du SchÃ©ma de CohÃ©rence Territoriale du sud Aveyron puis aux habitants de lâ€™Aveyron, le 8 juin.
Pour HÃ©lÃ¨ne DOUSSIERE, Cheffe de projets chez TotalEnergies Renouvelables France : Â«Â AprÃ¨s plusieurs annÃ©es de travail, câ€™est un immense plaisir de voir le projet de centrale solaire de Saint-BeauzÃ©ly se concrÃ©tiser sur cette ancienne station de transit de produits minÃ©raux solides. Nous sommes Ã©galement trÃ¨s heureux de pouvoir associer les habitants Ã cette rÃ©alisation grÃ¢ce au lancement de cette campagne de financement participatif, qui en fait un vÃ©ritable projet de territoire. Â»
SituÃ© sur le site dâ€™une ancienne station de transit de produits minÃ©raux solides sur le territoire du Parc Naturel RÃ©gional des Grands Causses, au nord de Millau, sur la commune de Saint-BeauzÃ©ly, le projet solaire a Ã©tÃ© initiÃ© en 2018 et bÃ©nÃ©ficie du soutien des collectivitÃ©s locales ainsi que du Parc Naturel RÃ©gional. D’une puissance de 4,8 MWc, le projet prÃ©voit une production annuelle de 6,8 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© spÃ©cifique de 4 250 habitants. Chaque annÃ©e, ce sont prÃ¨s de 2 000 tonnes dâ€™Ã©quivalent CO2 qui seront ainsi Ã©vitÃ©es par la mise en Å“uvre de ce projet qui devrait Ãªtre mis en service en juillet 2026.