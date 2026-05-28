TotalEnergies annonce une campagne de financement participatif pour le projet solaire de Saint-BeauzÃ©ly, en Aveyron

TotalEnergies annonce lâ€™ouverture dâ€™une campagne de financement participatif destinÃ©e Ã la construction dâ€™une centrale solaire Ã Saint-BeauzÃ©ly, en Aveyron. Accessible dÃ¨s Ã prÃ©sent sur la plateforme de Lendosphere, cette collecte dâ€™un objectif de 130 000 euros est ouverte en prioritÃ© aux habitants de la CommunautÃ© de communes de la Muse et des Raspes du Tarn. Ã€ partir du 1er juin, elle sera Ã©largie aux habitants des 8 CommunautÃ©s de communes du SchÃ©ma de CohÃ©rence Territoriale du sud Aveyron puis aux habitants de lâ€™Aveyron, le 8 juin.

Pour HÃ©lÃ¨ne DOUSSIERE, Cheffe de projets chez TotalEnergies Renouvelables France : Â«Â AprÃ¨s plusieurs annÃ©es de travail, câ€™est un immense plaisir de voir le projet de centrale solaire de Saint-BeauzÃ©ly se concrÃ©tiser sur cette ancienne station de transit de produits minÃ©raux solides. Nous sommes Ã©galement trÃ¨s heureux de pouvoir associer les habitants Ã cette rÃ©alisation grÃ¢ce au lancement de cette campagne de financement participatif, qui en fait un vÃ©ritable projet de territoire. Â»