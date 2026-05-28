SIREA et Zetatech s’associent pour lancer Enexya et concurrencer les leaders du BESS en Europe

SIREA, PME tarnaise spécialiste du pilotage et stockage d’énergie, allie 30 ans d’expérience dans la maîtrise des flux énergétiques à 20 ans d’innovation dans les solutions de stockage. Expérimentée dans l’optimisation des consommations et l’intégration de technologies durables, elle s’associe à Zetatech, grand fabricant de batterie chinois (filiale de Sinotech, coté à la bourse de Shanghai), pour lancer en Europe l’entreprise Enexya, avec pour objectif de concurrencer les leaders du marché sur les tranches 100 kWh à 10 MWh. Un partenariat sino-français porteur de sens !

“SIREA fabrique les EMS français les plus performants du marché. Associé à nos produits très compétitifs, nous avons la solution de stockage piloté idéale pour le marché français et européen.” Jérome Bersano, dirigeant de Enexya, ne tarit pas d’éloges sur ce partenariat entre SIREA et Zetatech.

Des données qui restent hébergées en France

Ce rapprochement permet un positionnement de prix équivalent aux leaders du marché, mais répondant aux attentes du marché européen grâce à un support en France et à des enjeux de cybersécurité et de souveraineté du contrôle-commande avec : Un EMS fabriqué en France (basé sur les automates SIREA certifiés Origine France Garantie), un algorithme de contrôle-commande conçu et développé en France qui garantit une maîtrise totale de la propriété intellectuelle et une adaptation aux besoins spécifiques des clients français, avec des données qui restent hébergées en France. Ces systèmes de stockage sont destinés au marché C&I et “Utility” pour l’optimisation de l’autoconsommation et les besoins de flexibilité du réseau, grâce à des partenariats déjà développés avec des agrégateurs leaders sur le marché qui maîtrisent déjà ces solutions.

Les produits Enexya s’étendent sur 3 gammes de batteries LFP hybridables avec du PV et groupe électrogène : Le qubM, une solution de stockage de 30 à 50 kW et 96 kWh, destinée au petit tertiaire et industriel, en configuration BTM ( behind the meter ).

). Le qubL, une solution de stockage de 125 kW à 1 MW et 261 kWh à 2 MWh, pour les plus gros sites C&I / Utility.

Enfin, le qubX, un conteneur format 10 pieds de 2,3 MWh modulable, disponible pour le BTM et FTM (front the meter), en configuration stand alone par exemple.

“Avec l’évolution du marché de l’énergie et la démocratisation de l’accès aux tarifs dynamiques, notre solution de stockage pilotable devient la solution idéale pour l’optimisation des factures énergétiques.” témoigne Bruno Bouteille, dirigeant de SIREA. SIREA participera au salon européen Intersolar à Munich du 23 au 25 juin 2026, aux côtés de Zetatech pour la présentation de la gamme de produits Enexya.