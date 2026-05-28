ETAP renforce sa prÃ©sence en France avec une expertise dÃ©diÃ©e aux data centers et aux AI factories, via un jumeau numÃ©rique Ã©lectrique unifiÃ©

ETAP, un leader mondial des solutions logicielles pour la conception, la simulation, lâ€™exploitation et lâ€™optimisation des systÃ¨mes Ã©lectriques, filiale de Schneider Electric, annonce le dÃ©ploiement en France de sa solution de jumeau numÃ©rique Ã©lectrique pour aider les acteurs de lâ€™IA Ã concevoir, sÃ©curiser et exploiter lâ€™Ã©nergie nÃ©cessaire au fonctionnement des data centers et des AI factories. Cette expertise dÃ©veloppÃ©e par ETAP vise Ã optimiser la consommation de ces Ã©quipements Ã©nergivores et Ã assurer leur raccordement au rÃ©seau Ã©lectrique dans les meilleures conditions. TwinsÂ !

Alors que lâ€™intelligence artificielle transforme en profondeur les besoins en puissance de calcul, les data centers deviennent des infrastructures industrielles critiques, Ã trÃ¨s forte intensitÃ© Ã©lectrique. La France sâ€™inscrit au cÅ“ur de cette dynamique, avec des annonces majeures dâ€™investissements dans lâ€™IA et les infrastructures associÃ©es. Lors du Sommet pour lâ€™action sur lâ€™IA, 109 milliards dâ€™euros dâ€™investissements privÃ©s en faveur de projets dâ€™infrastructures et de dÃ©ploiement de lâ€™IA en France ont Ã©tÃ© annoncÃ©s. Le Sommet Choose France 2025 a Ã©galement confirmÃ© cette accÃ©lÃ©ration, avec 40,8 milliards dâ€™euros dâ€™investissements annoncÃ©s, dont plusieurs projets majeurs liÃ©s Ã lâ€™IA et aux data centers.

Une expÃ©rience prouvÃ©e aux Etats-Unis auprÃ¨s dâ€™acteurs du data center

Dans ce contexte et fort de 40 annÃ©es de prÃ©sence en France, ETAP entend mettre au service du marchÃ© franÃ§ais lâ€™expertise dÃ©veloppÃ©e au sein de la filiÃ¨re aux Ã‰tats-Unis, auprÃ¨s des acteurs les plus exigeants du secteur. Cette expÃ©rience sâ€™est construite au contact direct des opÃ©rateurs de data centers, mais aussi de lâ€™ensemble de leur Ã©cosystÃ¨me : ingÃ©nieries, consultants en conception Ã©lectrique, intÃ©grateurs, fabricants de tableaux Ã©lectriques et acteurs de lâ€™exploitation. Â« Les data centers et les AI factories ne sont pas seulement des infrastructures numÃ©riques : ce sont dâ€™abord des infrastructures Ã©lectriques critiques. Leur capacitÃ© Ã fonctionner, Ã Ã©voluer et Ã se raccorder au rÃ©seau dÃ©pend de la qualitÃ© de leur conception Ã©lectrique, de leur modÃ©lisation et de leur pilotage opÃ©rationnel Â», dÃ©clare Tanuj, Khandelwal, PDG dâ€™ETAP. Â« Notre ambition est dâ€™apporter en France cette expertise spÃ©cifique au secteur des data centers. Â»

IntÃ©gration avec NVIDIA Omniverseâ„¢ pour les AI factories

Les AI factories introduisent une nouvelle Ã©chelle de complexitÃ©. Leur densitÃ© de puissance, la variabilitÃ© des charges liÃ©es aux GPU, les contraintes de disponibilitÃ© et les exigences de raccordement au rÃ©seau obligent les acteurs du marchÃ© Ã repenser la maniÃ¨re dont les infrastructures Ã©lectriques sont conÃ§ues, simulÃ©es et exploitÃ©es. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment le rÃ´le du jumeau numÃ©rique Ã©lectrique haute-fidÃ©litÃ© dÃ©veloppÃ© par ETAP. Cette approche permet de crÃ©er une rÃ©plique numÃ©rique fidÃ¨le de lâ€™infrastructure Ã©lectrique dâ€™un site, enrichie de donnÃ©es en temps rÃ©el, de modÃ¨les dâ€™Ã©quipements validÃ©s, dâ€™analyses avancÃ©es et dâ€™algorithmes capables de simuler les comportements du rÃ©seau dans des conditions rÃ©elles. Dans le domaine des data centers et des AI factories, cette capacitÃ© devient dÃ©terminante. Elle permet notamment de concevoir des architectures Ã©lectriques redondantes et Ã©volutives, dâ€™anticiper les contraintes de charge, de simuler des scÃ©narios dâ€™exploitation, de mieux Ã©valuer les risques de dÃ©faut, dâ€™optimiser la performance Ã©nergÃ©tique et de faciliter le dialogue avec les gestionnaires de rÃ©seaux. Cette expertise sâ€™inscrit Ã©galement dans la dynamique de la collaboration entre NVIDIA et ETAP (mis en exergue lors de la confÃ©rence GTC de NVIDIA en mars 2026 et auparavant dans la communication du groupe en France).Â Une collaboration qui se dÃ©veloppe autour de lâ€™approche chip-to-grid, qui vise Ã mieux connecter les besoins de calcul de lâ€™IA, lâ€™infrastructure Ã©lectrique des data centers et les contraintes du rÃ©seau. Lâ€™objectif est de passer dâ€™une vision moyenne de la consommation au niveau du rack Ã une comprÃ©hension beaucoup plus fine des comportements Ã©lectriques, jusquâ€™au niveau des charges dynamiques liÃ©es aux puces, afin dâ€™amÃ©liorer la conception, la planification capacitaire et lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des AI factories.

Accompagner lâ€™Ã©cosystÃ¨me franÃ§ais des data centers

En France, ETAP entend accompagner lâ€™ensemble de lâ€™Ã©cosystÃ¨me : opÃ©rateurs de data centers, hyperscalers, industriels, Ã©nergÃ©ticiens, bureaux dâ€™Ã©tudes, EPC, intÃ©grateurs, tableautiers, exploitants et gestionnaires dâ€™infrastructures critiques. Â« La prochaine Ã©tape de lâ€™intelligence artificielle ne se jouera pas uniquement dans les modÃ¨les ou les processeurs. Elle se jouera aussi dans la capacitÃ© Ã concevoir et exploiter des infrastructures Ã©lectriques fiables, Ã©volutives et optimisÃ©es Â», conclut Yohann Riffard, Directeur commercial ETAP France. Â« Câ€™est lâ€™ambition dâ€™ETAP en France : apporter aux acteurs des data centers et des AI factories une intelligence Ã©lectrique continue grÃ¢ce Ã un jumeau numÃ©rique Ã©lectrique ultra-prÃ©cis – du chip au grid – du design aux opÃ©rations. Â» ETAP est membre actif de la communautÃ© France DataCenter, afin de contribuer au renforcement de lâ€™Ã©cosystÃ¨me franÃ§ais et Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de projets dâ€™infrastructures numÃ©riques critiques, rÃ©silientes et durables.