TotalEnergies, Altergie DÃ©veloppement et les autoroutes APRR inaugurent la centrale solaire au sol de Boyer & Jugy

Dans le cadre de sa stratégie bas carbone, APRR a confié aux sociétés Altergie Développement et TotalEnergies un délaissé autoroutier, pour construire et exploiter la centrale photovoltaïque « Boyer & Jugy » (Saône-Et-Loire). Un véritable projet de territoire ! L’inauguration aura lieu le jeudi 23 juin prochain.

D’une puissance de 3,7 MWc, les 8 570 panneaux solaires de la centrale produisent l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 000 habitants, soit un quart des besoins des habitants de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne.

Réduction des émissions de CO2 de 130 tonnes par an

Cette installation permet de réduire les émissions de CO2 de 130 tonnes par an. Lauréat de l’appel d’offres « CRE 4.6 » le 5 août 2019, ce projet bénéficie d’un tarif fixe d’achat pour sa production pendant 20 ans. L’énergie produite est injectée sur le réseau local de distribution d’électricité. Pour le territoire, la mise en place de cette centrale solaire au sol génère des retombées fiscales (24 000 euros/an). Elle participera à la formation de futurs techniciens de maintenance de centrales photovoltaïques du Lycée Eugène Guillaume à Montbard. Dans la Région Bourgogne Franche-Comté, la filière solaire représente plus de 400 emplois directs. En lien avec des objectifs communs, un partenariat avec un éleveur ovin local permettra l’entretien raisonné du site d’emprise de la centrale.

Un projet citoyen et en faveur de la biodiversité

Une campagne de financement participatif ouverte aux citoyens du département de la SaôneEt-Loire et des départements limitrophes a permis de collecter 145 000 € d’épargne locale citoyenne. L’objectif a été atteint en moins d’une heure de collecte auprès de 65 éco-investisseurs tiers. Les travaux de réalisation de cette centrale ont aussi permis la réhabilitation d’une zone humide et l’aménagement d’une mare pour les batraciens, l’installation de nichoirs pour les chauves-souris, le réensemencement de sites de ponte « hibernaculum » pour les reptiles et la prolongation d’une haie pour favoriser la reproduction de la pie-grièche écorcheur.

Une clôture anti-éblouissement

Pour la sécurité, et suite à une étude d’éblouissement pour les clients de l’A6, une clôture anti-éblouissement en bois pour filtrer les vues depuis l’autoroute a été mise en place. « Cette centrale solaire aux abords de l’A6 illustre parfaitement la stratégie bas carbone des autoroutes APRR et AREA », explique Guillaume Hérent, Directeur général délégué d’APRR et AREA. « Il est essentiel pour nous de maîtriser l’impact environnemental de nos activités, en protégeant la biodiversité et en limitant nos émissions de gaz à effet de serre. Cela passe par la mise en place de solutions innovantes, grâce à des partenariats ciblés tel que celui-là. Nous comptons répliquer ailleurs cette réussite : nous travaillons déjà sur plusieurs autres projets de centrales photovoltaïques le long de notre réseau autoroutier. » « Nous sommes très heureux de la confiance accordée par APRR qui nous a permis de développer puis réaliser ce projet avec l’aide de notre partenaire TotalEnergies. C’est un très bel exemple de reconversion d’un délaissé autoroutier mené avec l’appui des deux communes concernées de Boyer et de Jugy en prenant en compte l’ensemble des enjeux naturalistes identifiés » ajoute Jean-Charles Lavigne Delville, Président d’Altergie Développement.

Dialogue ouvert avec les parties prenantes territoriales

« Contribuer à la stratégie de décarbonation d’APRR s’inscrit pleinement dans la volonté de TotalEnergies d’accompagner ses partenaires et ses clients dans leur transition écologique. » complète Alexandre Morin, Directeur Développement, TotalEnergies Renouvelables France. « Ce projet a été co-développé grâce notamment à un dialogue ouvert avec les parties prenantes territoriales. Ce deuxième projet sur un délaissé autoroutier est la preuve de la pertinence de valoriser, au travers de la production d’électricité verte, ce type de terrains. »