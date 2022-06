Bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol : offre de stage de fin dâ€™Ã©tudes ingÃ©nieur.e pour un projet de communautÃ©s dâ€™Ã©nergie

Dans le cadre de son développement, le bureau d’études Tecsol recherche un·e stagiaire de fin d’études pour une durée de 6 mois dès que possible, idéalement issu.e d’une école d’ingénieurs.es spécialisation Génie climatique / Energétique (BAC+4 : stage fin d’étude). Le stage consistera à assister les ingénieurs de Tecsol sur les volets suivants :

· contribuer à des études techniques de niveau APD PRO liées au domaine photovoltaïque,

· participer à la préparation des dossiers de demande d’autorisation (urbanisme, raccordement…) nécessaires pour faire progresser le projet de 4 MWc sur centrales au sol et ombrières, en vente totale et autoconsommation collective, développé par AGORASUN, filiale de Tecsol, sur les zones d’activités économiques Tecnosud 1, Tecnosud 2, Agrosud à Perpignan.

· contribuer à l’effort de sensibilisation des entreprises locales sur le volet autoconsommation collective, au travail sur la gouvernance citoyenne et aux relations avec les parties prenantes du projet (communauté urbaine, mairie, bureau d’études environnementales, architecte, etc.)

· préparer et animer une offre commerciale d’achat groupé pour de l’autoproduction d’électricité solaire et potentiellement d’autres services aux entreprises locales

· effectuer le suivi de chantier en maîtrise d’œuvre, càd. coordonner les entreprises de travaux qui interviendront sur la première tranche du projet

· finaliser le montage juridique et financier de l’opération

· continuer à construire la procédure interne en vue de répliquer le concept dans d’autres territoires.

Vous intégrez une équipe passionnée par le domaine du bâtiment, l’énergie et les technologies du numérique. Vous rejoignez l’agence de Perpignan avec des échanges avec les autres agences et filiales, en fonction des projets. Vous serez formé·e et suivi·e par l’un de nos responsables techniques, de façon à pouvoir atteindre un bon niveau d’autonomie à la fin de votre stage. En fonction du déroulé de votre stage, une embauche pourra être proposée. Nous vous proposons donc un projet sur la durée. Lors de votre stage, vous serez considéré·e comme un membre de l’équipe à part entière et nous vous ferons monter en compétence rapidement. Vous devez donc être motivé·e et proactif·ve !

Contact Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@tecsol.fr