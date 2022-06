ConfÃ©rences en ligne de lâ€™association SolSolidaire les 5 et 7 Juillet prochains de 9h Ã  10h

Ensoleillons des vies, réchauffons les cœurs ! Tel est le slogan volontariste de SolSolidaire. L’Association contribue à financer l’installation de panneaux solaires sur les HLM afin de distribuer gratuitement l’électricité ainsi produite aux habitants. En ces périodes de flambée de l’énergie, la précarité énergétique ne cesse de gagner du terrain et de plus en plus de familles sont touchées par le phénomène.

Si vous souhaitez contribuer à une cause porteuse de sens, notamment dans le cadre de votre politique RSE, il est temps de découvrir SolSolidaire, l’association de lutte contre la précarité énergétique grâce à l’énergie solaire ! Pour en savoir plus, deux webinaires seront organisés, l’un le 5 juillet de 9h00 à 10h00 à destination des bailleurs sociaux, l’autre le jeudi 7 juillet prochain toujours en matinée de 9h00 à 10h00 à destination des mécènes.

Au programme :

Le mot de nos ambassadeurs

Présentation de l’activité de l’association par Sylvie Perrin, Vice-Présidente de SOL SOLIDAIRE

Les modalités de mécénat

Résultats des derniers appels à projets vers les bailleurs sociaux

Une séance de questions – réponses clôturera cette conférence en ligne. Pour en savoir plus sur cette opération à forte portée sociale qui répond aussi à l’urgence climatique !

Pour s’inscrire à la conférence en ligne du 5 juillet « bailleurs sociaux » : contact@solsolidaire.fr

news.dgfla.com/s/a521c9519528536daf4e8ce5d8ef9928abe71b6d