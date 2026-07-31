USA/La Federal Communications Commission (FCC) censure les onduleurs solaires chinois

LA FCC met Ã jour la liste couverte pour inclure des onduleurs solaires dâ€™alimentation. Cette mise Ã jour fait suite aux dÃ©cisions des agences de lâ€™exÃ©cutif selon lesquelles ces dispositifs menacent la sÃ©curitÃ© nationale amÃ©ricaineÂ !

Il y a quelques jours, la Federal Communications Commission a mis Ã jour sa liste couverte pour inclure les onduleurs solaires dâ€™alimentation connectÃ©s produits Ã lâ€™Ã©tranger. Cette dÃ©cision fait suite Ã des dÃ©cisions prises par un organe inter-agences de la branche exÃ©cutive convoquÃ© par la Maison-Blanche, dotÃ© dâ€™une expertise appropriÃ©e en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© nationale, qui a dÃ©terminÃ© que ces produits fabriquÃ©s Ã lâ€™Ã©tranger, quelle que soit leur nationalitÃ© dâ€™origine, Â« prÃ©sentent des risques inacceptables pour la sÃ©curitÃ© nationale des Ã‰tats-Unis ou pour la sÃ©curitÃ© et la sÃ»retÃ© des citoyens amÃ©ricains Â». Il est clair que sont particuliÃ¨rement visÃ©s les onduleurs chinoisÂ !

Dans leurs dÃ©cisions, les agences de sÃ©curitÃ© nationale ont notamment fait rÃ©fÃ©rence, entre autres, Ã des risques inacceptables, notamment que ces dispositifs pourraient crÃ©er des vulnÃ©rabilitÃ©s dans la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement perturbant la sÃ©curitÃ© Ã©conomique et nationale des Ã‰tats-Unis et crÃ©ant un risque de cybersÃ©curitÃ© menaÃ§ant les infrastructures critiques amÃ©ricaines.

La dÃ©cision incluait une exemption pour certains onduleurs de puissance. Le DÃ©partement de la SÃ©curitÃ© intÃ©rieure (DHS) a ainsi accordÃ© une Â« Approbation Conditionnelle Â» aprÃ¨s avoir constatÃ© que ces dispositifs ou classes dâ€™appareils ne prÃ©sentent pas de tels risques inacceptables. Les fabricants dâ€™onduleurs de puissance sont encouragÃ©s Ã soumettre une demande dâ€™approbation conditionnelle en suivant les recommandations pour les dispositifs robotiques avancÃ©s et les onduleurs de puissance attachÃ©s Ã la dÃ©termination. Les candidatures doivent Ãªtre soumises Ã conditional-approvals@fcc.gov.

Cette dÃ©cision qui vient dâ€™Ãªtre prise nâ€™affecte pas la poursuite de lâ€™utilisation par un consommateur des appareils quâ€™il a prÃ©cÃ©demment acquis. Cela nâ€™empÃªche pas non plus les dÃ©taillants de continuer Ã vendre, importer ou commercialiser des modÃ¨les pertinents approuvÃ©s prÃ©cÃ©demment via le processus dâ€™autorisation des Ã©quipements de la FCC. Selon les rÃ¨gles de la Liste couverte de la FCC, les restrictions imposÃ©es aujourdâ€™hui sâ€™appliquent aux nouveaux modÃ¨les dâ€™appareils. Cela nâ€™a pas non plus dâ€™impact sur lâ€™achat ou lâ€™utilisation par le gouvernement fÃ©dÃ©ral.