TotalEnergies accompagne le Groupe Charles AndrÃ© dans la solarisation de ses parkings et la rÃ©duction de son empreinte carbone

Après le succès du projet solaire de Certines (Ain) inauguré en février 2022, Marin de Montbel, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France et Arthur Pic, Vice-Président de la division logistique automobile du Groupe Charles André (GCA) ont signé un nouveau partenariat pour le développement de 10 MWc d’ombrières photovoltaïques. De quoi réduire drastiquement les émissions de CO2 de GCA !

Le nouveau projet, porté par TEA, filiale de GCA spécialisée dans le stockage, le transport, la préparation et le reconditionnement de véhicules neufs et d’occasion, sera construit sur le site d’Andancette, dans la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. « Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec les équipes de TotalEnergies Renouvelables France. Ce projet est le dixième que nous avons dans le groupe et porte notre surface de parking recouverte d’ombrières photovoltaïques à 1 million de m² en France. Nous planifions de continuer ce développement dans les années à venir afin de continuer à réduire notre empreinte carbone. » a déclaré Arthur Pic, Vice-Président de la division logistique automobile du Groupe Charles André (GCA). Le parking sera ainsi valorisé grâce à l’installation de production d’électricité décarbonée. Prévue pour être mise en service en 2026, la centrale permettra de produire 12 GWh par an couvrant l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 7 000 personnes.

« Accompagner les industriels qui souhaitent réduire leur empreinte carbone »

Développée et exploitée par TotalEnergies, l’installation solaire, équipée de plus de 11 000 panneaux solaires, permettra de répondre aux enjeux de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Elle générera une énergie décarbonée tout en protégeant les véhicules des intempéries, et améliorera les conditions de travail des collaborateurs en cas de fortes chaleurs ou de mauvais temps. « Je suis fier de signer ce deuxième partenariat avec GCA. Il illustre notre engagement à accompagner les industriels qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Ce projet renforce notre ambition de devenir un acteur clé dans le secteur B2B en France. », a déclaré Marin de Montbel, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. « Nos projets de solarisation des sites industriels, immobiliers, commerciaux et logistiques illustrent parfaitement la transformation de TotalEnergies en une entreprise multi-énergies capable de répondre aux besoins énergétiques de ses clients et partenaires. »