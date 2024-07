ENSOL étend son offre d’autoconsommation énergétique grâce aux bornes de recharge solaires pour véhicules électriques

ENSOL, spécialiste de l’installation de panneaux solaires et de la gestion de l’autoconsommation en France, lance une offre innovante de bornes de recharge solaires pour véhicules électriques. Inscrivant cette initiative dans sa vision de la maison autonome et connectée de demain, ENSOL étoffe ainsi son portefeuille de solutions favorisant l’autoconsommation énergétique, moins de trois mois après l’introduction de ses batteries de stockage.

En 2023, une voiture sur quatre vendues en France était soit 100% électrique, soit hybride rechargeable. Face à cette évolution, le solariste varois ENSOL s’engage à accompagner les particuliers dans leur transition énergétique de manière globale, en proposant des bornes de recharge optimisées pour maximiser l’efficacité des installations solaires domestiques. Face à la volatilité des prix des hydrocarbures et aux multiples augmentations du prix de l’énergie, dont la plus récente date du 1er juillet dernier, ENSOL se positionne comme un acteur engagé et soucieux de répondre aux préoccupations des foyers.

Une offre au cœur des enjeux de la transition énergétique et de la maison du futur

Avec le lancement de bornes de recharge solaires, ENSOL concrétise sa vision de la maison du futur : un système énergétique intégré et connecté où l’énergie solaire est au cœur de tous les usages. À travers le lancement de cette nouvelle technologie, ENSOL imagine la maison du futur comme un système intégré et connecté, où l’énergie solaire alimente, stocke et redistribue l’électricité de manière optimale. Grâce à une gestion intelligente des équipements, les utilisateurs peuvent minimiser leurs coûts énergétiques et maximiser leur autonomie. “Notre vision est de rendre la plupart des maisons autonomes : équipées de panneaux solaires pour produire une énergie durable, locale et gratuite, d’une batterie pour utiliser cette énergie le soir ou par mauvais temps, d’une pompe à chaleur pour électrifier le chauffage et la climatisation, et d’une borne de recharge pour véhicules électriques. Nous souhaitons en effet participer activement à la transition du véhicule thermique – dont la vente sera bientôt interdite – vers le véhicule électrique. Cet écosystème d’équipement énergétique sera cohérent et pilotable à distance grâce à la technologie ENSOL permettant de maximiser ses économies d’énergie grâce à l’énergie solaire. Théoriquement, une facture d’électricité pourrait tomber à 0 euros” explique Paul de Préville, cofondateur d’ENSOL.

Plusieurs modes de programmation

Modulables en puissance, ces bornes de recharges s’intègrent ainsi parfaitement aux systèmes solaires existants et permettent de recharger les véhicules électriques en utilisant exclusivement le surplus de production solaire sans recourir au réseau électrique. Fort de cette nouvelle technologie, ENSOL renforce son expertise en indépendance énergétique. Concrètement, pour favoriser la production d’énergie, les bornes présentent plusieurs modes de programmation :

Mode délestage : Ajuste la puissance de charge pour éviter les surtensions lorsque plusieurs appareils fonctionnent simultanément ;

Mode solaire : Utilise exclusivement le surplus de production solaire pour la recharge du véhicule ;

Mode horaire : Programme la charge durant les heures creuses pour des économies supplémentaires.

“Cette nouvelle offre représente une étape majeure dans notre engagement à réduire les coûts énergétiques de nos clients“, affirme Jean Bastin, Directeur Energie chez ENSOL. “Prenons l’exemple d’un foyer type en région PACA, équipé d’un système ENSOL de 6 kWc, d’une borne de recharge et d’un véhicule électrique. Avec un trajet quotidien de 25 km en semaine, l’excédent d’énergie solaire produit pendant le week-end permet de recharger gratuitement le véhicule électrique pour toute la semaine.”

Une solution rentable qui facilite l’essor du marché des véhicules électriques en France

Le lancement de cette offre intervient à un moment où le marché des véhicules électriques connaît une croissance exponentielle. En 2023, les ventes de véhicules électriques en France ont atteint un record historique avec près de 300 000 unités vendues, soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. En région PACA, les immatriculations de véhicules électriques ont augmenté de 30 %, reflétant l’engagement croissant des consommateurs en faveur de solutions de mobilité plus durables. C’est dans ce contexte qu’ENSOL propose cette solution innovante et rentable qui répond aux enjeux d’électrification des véhicules. “Alors que les prix des hydrocarbures continuent de grimper, notre solution solaire se veut une alternative économique et durable, permettant aux foyers de réduire leurs dépenses énergétiques et de gérer leur consommation tout en contribuant à la transition écologique. Aussi, le lancement de notre offre de bornes de recharge marque un tournant décisif pour la croissance d’ENSOL, qui fête en ce mois de juillet sa première année d’existence. En moins d’un an, nous sommes fiers d’avoir réussi à diversifier nos solutions solaires et de franchir la barre des 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous ambitionnons désormais d’atteindre les 5 millions d’ici fin 2024 » souligne Paul de Préville, cofondateur d’ENSOL. En tant qu’installateur certifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques), ENSOL permet à ses clients de bénéficier d’un crédit d’impôt de 500€ sur l’installation de leur borne de recharge, rendant la transition vers la mobilité électrique encore plus abordable et attractive pour les foyers.