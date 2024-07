Octopus Energy France fournit en Ã©lectricitÃ© verte et locale les bÃ¢timents et Ã©quipements publics de la Ville de Paris

Devenu un acteur de référence auprès des collectivités territoriales et des syndicats d’énergies, comme le démontre le 9ème baromètre CLEEE-FNCCR publié le 3 juillet dernier, Octopus Energy France vient de remporter, pour la quatrième fois consécutive, un appel d’offres public lancé par la Mairie de Paris. Du musée des Beaux-Arts au Père Lachaise, la ville lumière s’éclaire avec Octopus Energy !

Depuis le 1er janvier 2018, Octopus Energy France (anciennement Plüm énergie) fournit en électricité 100% verte et 100% locale de nombreux bâtiments et équipements publics de la capitale. Un approvisionnement qui va désormais se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2025.

8 900 bâtiments et équipements publics

Avec une offre combinant des qualités techniques, tarifaires et écologiques, Octopus annonce avoir été retenu par la Ville de Paris pour la fourniture en électricité de 8 900 bâtiments et équipements publics. Ce nouveau contrat a débuté le 1er janvier 2024 pour une durée de deux ans. Un choix stratégique qui s’inscrit dans la durée puisque le fournisseur avait déjà remporté ce marché public pour les périodes 2018-2019, 2020-2021 et 2022-2023. Cet appel d’offres visant à fournir la capitale en énergie 100% verte comprenait trois lots selon des critères de provenance de l’énergie. Octopus Energy a été choisi pour deux de ces lots ; une prestation représentant 325 GWh/an, soit l’équivalent de l’énergie nécessaire pour alimenter 70 000 foyers. Un chiffre en augmentation, marché après marché, depuis le début de sa collaboration avec la capitale. Parmi les sites approvisionnés par Octopus Energy France : l’Hôtel de Ville, la Fontaine Saint-Michel, les Beaux-Arts, le Bois de Vincennes, le cimetière du Père Lachaise, les parcs des Buttes Chaumont et Monceau, ou encore des collèges, écoles, et crèches publics.

Octopus Energy France : une expertise de pointe au service de la transition énergétique des collectivités

S’il est essentiel que chacun agisse individuellement à son échelle, les collectivités – directement concernées par un meilleur contrôle de leurs dépenses énergétiques et financières – sont des acteurs clés de la transition énergétique. C’est pourquoi Octopus Energy France s’engage auprès d’elles pour l’approvisionnement, la gestion et le suivi de leurs énergies. « Paris est une ville pionnière en France en matière de transition énergétique. Elle fut l’une des premières à s’approvisionner en électricité verte, en 2018. Elle compte d’ailleurs parmi nos tout premiers clients sur le marché des collectivités. Depuis plus de 6 ans maintenant, grâce à nos échanges et à une compréhension fine de leurs besoins, nous faisons évoluer régulièrement notre service et nos outils pour répondre toujours au plus près aux besoins des collectivités territoriales. En cette année exceptionnelle, nous sommes particulièrement ravis de fournir la ville de Paris, alors qu’elle s’apprête à accueillir les JO 2024 et à rayonner dans le monde entier. » explique Céline Stein, Directrice Générale d’Octopus Energy France. Tout récemment classé premier au baromètre CLEEE-FNCCR 2024, avec une note de 8,7/10, Octopus fournit plusieurs villes françaises en électricité verte, telles qu’Angers, Annecy ou Pau ainsi que des régions et départements comme le Calvados, le Puy-de-Dôme, les Bouches-du-Rhône, le Maine-et-Loire ou encore le Pays basque.