TotalEnergies : 1 GW de contrats dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire en autoconsommation en B to B au niveau mondial

TotalEnergies franchit un nouveau cap majeur grâce à la signature de 1 GW de contrats d’achat d’électricité verts (PPA) destinés à l’autoconsommation sur les sites de ses clients B2B. Cette performance est le résultat d’une stratégie de développement forte s’appuyant sur une approche multi-énergies pour accompagner les clients B2B dans leur transition énergétique grâce à la solarisation de leurs sites.

TotalEnergies propose des solutions énergétiques attractives adaptées à tous les domaines d’activité, tant dans le secteur privé – en particulier auprès des segments de marché Mines, Cimenteries, Retail, Agro-alimentaire – que dans le secteur public. Assurant un niveau de service élevé, sa présence dans 30 pays permet une grande proximité avec ses clients sur la zone Asie-Pacifique, en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

TotalEnergies vend à ses clients B2B l’électricité verte produite directement sur leurs sites par le biais de contrats d’achat d’électricité (PPA) à long terme. A cet effet, la Compagnie développe, finance, construit et exploite les panneaux solaires installés sur les toits, les ombrières ou les terrains industriels vacants. Ces solutions solaires permettent aux entreprises de réaliser d’importantes économies sur leurs factures, tout en réduisant fortement leur empreinte carbone.

« Nous sommes fiers d’avoir franchi aujourd’hui le seuil de 1 GW de capacités solaires signées avec nos clients B2B. Le déploiement de ces capacités réparties sur plus de 500 sites industriels et commerciaux sera achevé d’ici à la fin de l’année 2023. Ce bon résultat est la traduction de la confiance qui s’est instaurée entre nos clients et les experts de TotalEnergies. Le professionnalisme de nos équipes, situées dans les différentes régions du monde, assure ainsi une qualité d’écoute et de service reconnue auprès de nos clients. Notre organisation permet de répondre aux exigences de grands comptes globaux, régionaux et locaux, avec des solutions clés en main de qualité. Dans un contexte d’instabilité et de hausse des prix de l’énergie, nous apportons non seulement une énergie décarbonée mais aussi une visibilité sur le prix de l’énergie ainsi qu’un support technique pendant toute la durée du PPA. » a déclaré Matthieu Langeron, VP Solar Distributed Generation chez TotalEnergies.