Le Groupe Vergnet dÃ©veloppe et accroÃ®t son activitÃ© solaire Ã  Wallis & Futuna

Le plan 3R déclenché par le Groupe Vergnet se déroule pour le mieux à Wallis & Futuna. La filiale créée en 2022 se développe et accroît son activité sur ces territoires. En effet, plusieurs projets ont été mis en service fin décembre 2022 conformément au planning prévu à savoir les mises en service de la centrale photovoltaïque de la cathédrale de Mata Utu, de la centrale photovoltaïque de la Circonscription d’Uvea de Mata Utu et de la centrale photovoltaïque du Palais Royal de Mata Utu.

Vergnet a également déjà signé plusieurs contrats pour l’année 2023 :

pour le Port de Wallis avec l’installation d’une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d’une puissance de 19.32 kWc.

pour la Direction des Finances Publiques à Wallis & Futuna, installation d’une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d’une puissance de 19.32 kWc.

Pour ces deux contrats, le démarrage des chantiers vient de débuter.

La programmation de trois nouveaux chantiers est dans les tuyaux. Les études sont en cours de réalisation par le BE de Vergnet Pacific.

Direction des Services de l’Agriculture de Wallis, installation d’une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d’une puissance de 15.64 kWc.

Direction des Services de l’Agriculture de Futuna, installation d’une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d’une puissance de 18.4 kWc.

Résidence du Préfet, installation d’une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d’une puissance de 26.68 kWc.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet S.A, « ces contrats attestent du potentiel des îles en matière d’énergie renouvelable. Ils démontrent également le dynamisme, la compétence de nos équipes et leur capacité à proposer les solutions les plus adéquates à différents types de clients. Et d’autres projets sont actuellement en discussion ».

Encadré

Réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l’action de la société

Le Conseil d’administration de Vergnet S.A (« la Société ») a décidé lors de sa séance du 31 janvier 2023, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l’Assemblée Générale des actionnaires, de procéder à une réduction du capital social par voie de minoration de la valeur nominale de ses actions.

La valeur nominale de chaque action de la Société est ainsi ramenée de 0,11 euro à 0,02 euro et le capital social à 48 557,68 euros. Cette opération purement technique, n’a aucune incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d’actions en circulation. Ainsi, à l’issue de cette opération, le capital social de la Société demeure composé de 2 427 884 actions ordinaires.