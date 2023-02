Ouverture de la 3Ã¨me tranche du financement participatif dÃ©diÃ© Ã  la croissance de VALREA

Fort de ces premiers succès, VALREA lance la troisième tranche visant un premier palier à 1 million d’euros qui pourra être déplafonné à 2 millions d’euros, en fonction de la dynamique de collecte. Ces levées de fonds visent toutes à accompagner la croissance de l’entreprise VALREA, filiale du groupe VALOREM et acteur clé du marché de la construction de centrales d’énergies renouvelables.

Déjà 5 millions d’euros investis par 1 746 prêteurs

Les deux premières collectes, lancées respectivement le 1er décembre 2022 et le 4 janvier 2023, se sont clôturées avec succès et ont déjà permis de lever 5 millions d’euros, sur un objectif global fixé à 7 millions d’euros. Ainsi, 1 746 prêteurs ont investi entre 100 euros et 300.000 euros dans les 2 opérations, avec un prêt moyen qui s’élève à 2 864 euros. Pour Baptiste Wallyn, Directeur de VALREA : « Au nom de l’équipe VALREA, je remercie vivement les nombreux investisseurs qui ont déjà contribué aux deux premières tranches du financement de notre croissance. Ensemble nous participons directement au renforcement de notre souveraineté énergétique. Je suis heureux d’ouvrir cette troisième opération, qui je l’espère connaîtra le même engouement que les précédentes. »

Des collectes pour doper l’activité

Pour participer, les investisseurs doivent au préalable s’inscrire sur le portail en ligne de VALOREM, hébergé sur la plateforme de Lendosphere. Cette campagne a pour objectif d’accompagner la croissance de VALREA sur deux axes principaux : l’accroissement de son activité historique de construction de centrales solaires et de parcs éoliennes, et l’accélération de son développement pour l’installation de batteries de stockage, la construction de projets d’hydrogène vert, les énergies marines et des projets internationaux. En 2023, les équipes VALREA ambitionnent de gérer la construction d’un total de 493,20 MW de projets en France, Finlande et Grèce, dont 478,6 MW de projets éoliens.

Cette campagne de financement participatif a reçu le label « Financement Participatif pour la croissance verte ».