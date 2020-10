Total Solar DG installe le plus grand toit solaire du centre de Java sur une usine Danone

Total Solar DG a achevé le plus grand toit solaire de Java, Indonésie, pour l’usine Danone-AQUA de Klaten. Le projet était inauguré en octobre 2020 en présence du ministère de l’Energie de Java Central et l’Institut pour la réforme des services essentiels.

Développé, construit et exploité par Total Solar DG, le système solaire sur le toit se compose de 8 340 panneaux solaires, couvrant une superficie de 16 500 m². D’une capacité d’environ 3 MWc, il est en capacité de produire 4 gigawattheures (GWh) d’électricité renouvelable par an, permettant d’éviter 3 340 tonnes d’émissions de carbone par an. Ce projet soutient les plans de développement d’énergie propre du gouvernement central de Java. Le centre de Java est reconnu comme la première province solaire d’Indonésie, après s’être engagé sur un plan d’énergie renouvelable du gouvernement central en septembre 2019.

Gavin Adda, PDG de Total Solar Distributed Generation Asie du Sud-Est a déclaré : «Faire partie d’un leader mondial dans le secteur de l’énergie comme Total, nous engage à fournir des solutions énergétiques pour les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes dans le monde entier. Nous sommes fiers de soutenir Java central et l’Indonésie dans leur programme d’énergie propre et de bénéficier de la confiance de Danone pour soutenir ses objectifs de neutralité carbone, en mettant en œuvre des solutions sûres et propres efficaces sur plusieurs décennies ».

«Être un partenaire actif du gouvernement dans la mise en œuvre des énergies propres et renouvelables est l’une de nos priorités et elle est également en ligne avec la vision globale de Danone, One Planet One Health. Pour y parvenir, nous nous engageons à utiliser jusqu’à 100% d’électricité renouvelable d’ici 2030 sur les activités opérationnelles de Danone dans le monde entier », a déclaré Corine Tap, Président Directeur Général de Danone Indonésie. «Avec la technologie développée par Total Solar DG, notre entreprise dispose désormais d’une solution fiable pour générer de l’électricité renouvelable afin d’alimenter nos usines à Java tout en réduisant notre empreinte environnementale. »

En Indonésie, Danone est pionnier dans l’utilisation de l’énergie solaire pour ses sites industriels à travers Java, y compris déjà plusieurs sites en partenariat avec Total Solar DG:

1) Usine Danone-AQUA à Klaten, Java central: toits solaires d’une puissance de 3 MWc système produisant 4 GWh d’électricité renouvelable par an, permettant d’éviter 3340 tonnes d’émissions de carbone par an.

2) Usine Danone-AQUA à Banyuwangi, Java Est: toits solaires d’une puissance de 378 kWc système produisant 566 MWh d’électricité renouvelable par an, permettant d’éviter 475 tonnes d’émissions de carbone par an.

3) Usine Danone-AQUA à Mekarsari, Java Ouest (à terminer en 2021): toits solaires avec un objectif de production d’électricité renouvelable de 2,3 GWh par an, qui permettent d’éviter 1 670 tonnes d’émissions de carbone par an.

Danone envisage d’installer des systèmes solaires sur les toits dans ses 17 usines en Indonésie d’ici 2023 – pour une capacité totale du système de plus de 15 MWc, produisant 21 GWh d’énergie renouvelable d’électricité par an et en évitant jusqu’à 16 633 tonnes d’émissions de carbone par an.