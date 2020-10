AO CRE : les filiÃ¨res franÃ§aises au rendez-vous de la compÃ©titivitÃ© pour la transition Ã©nergÃ©tique pour le SER

L’attribution de 99 projets lauréats des appels d’offres solaires et éoliens par le ministère de la Transition écologique (MTE), mardi 20 octobre, avec des résultats très satisfaisants en termes de prix comme de volumes souscrits, illustre la nécessité d’inscrire dans la durée les mécanismes de soutien pour le développement de technologies et de filières industrielles compétitives, à même de permettre à la France de tenir ses engagements pour la transition énergétique et le climat. Les 99 projets solaires et éoliens retenus par le ministère démontrent, dans un contexte de crise sanitaire inédit, la résilience et le dynamisme des filières industrielles françaises que permet un cadre réglementaire et financier stable.

« Les résultats de ces appels d’offres solaire photovoltaïque et éolien constituent un encouragement majeur pour les pouvoirs publics comme pour la filière des énergies renouvelables, car ils confirment que la France est aujourd’hui capable de mener la transition énergétique et de lutter contre le dérèglement climatique sur la base de technologies renouvelables extrêmement compétitives.

La clé de cette dynamique, ce sont les dispositifs de soutien, qui ont permis de lancer ces filières il y a plusieurs années et ont conduit aujourd’hui à des conditions de financement favorables. Démonstration est faite de l’efficacité de ce modèle, et donc de la nécessité de le maintenir dans la durée. Tout signal remettant en cause cette dynamique aurait des conséquences très néfastes pour la transition énergétique », déclare Jean-Louis Bal, président du SER. Voilà qui ne pouvait être plus clair à l’heure où le ministère du budget réfléchit à une remise en cause des tarifs PV d’avant le moratoire !