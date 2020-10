Disneyland Paris lance la construction sur son site dâ€™une des plus grandes centrales en ombriÃ¨res PVdâ€™Europe

Disneyland Paris lance une initiative ambitieuse dans le domaine de l’énergie solaire, qui réduira de 750 tonnes par an les émissions de CO 2 au sein du territoire local de Val d’Europe – Seine et Marne – une étape clé dans son engagement en faveur de l’environnement. Une superproduction d’ombrières solaires unique en Europe !

Mickey Mouse et Mini pourront bientôt garer leur voiture à l’ombre sur le grand parking de Marne la Vallée. À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Énergie et dans le cadre de son engagement constant en faveur de l’environnement, Disneyland Paris a en effet lancé la construction de l’une des plus grandes centrales en ombrières photovoltaïques d’Europe, qui verra le jour en plusieurs étapes jusqu’en 2023.

Prioriser les pratiques écoresponsables

Située au niveau du parking visiteurs, cette centrale contribuera à la réduction des émissions gaz à effet de serre (GES) à hauteur d’environ 750 tonnes de CO 2 par an* au sein du territoire local de Val d’Europe. Elle améliorera également l’expérience des visiteurs en les protégeant, ainsi que leurs véhicules, des conditions météorologiques, qu’il s’agisse de la chaleur du soleil, de la pluie ou de la neige. La construction, qui a démarré en juillet dernier devrait s’achever en 2023, avec en prochaine échéance clé, une première partie de la centrale qui sera opérationnelle au printemps 2021. « L’innovation et la préservation de l’environnement font partie de l’héritage transmis par Walt Disney et ce projet ambitieux qui fait appel à l’énergie solaire illustre l’engagement de Disneyland Paris sur le sujet » déclare Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris. « En tant qu’entreprise et leader du tourisme, nous devons miser sur le développement durable de notre destination et de ses alentours en optant pour des pratiques écoresponsables ».

En partenariat avec Urbasolar

En partenariat et co-investissement avec la société française Urbasolar, le projet comprendra 17 hectares d’ombrières photovoltaïques et 67 500 panneaux solaires. Sans être destinée à l’autoconsommation, la production de 31 gigawatt-heures-par-an (GWh/an) représente techniquement assez d’énergie renouvelable pour alimenter environ 17 % de la consommation électrique actuelle de la destination – l’équivalent de la consommation énergétique annuelle d’une ville de 14 500 habitants**. Une fois terminée, une partie de l’installation s’illuminera la nuit pour représenter une tête de Mickey visible du ciel. « Cette centrale solaire, initiée par Disneyland Paris, est sans précédent en Europe. Il s’agit d’un projet réalisé sur mesure, totalement intégré à la stratégie d’innovation d’Urbasolar en matière de surveillance des systèmes et de gestion de l’énergie sur site. Nous sommes très heureux de faire partie de cette initiative » ont déclaré Stéphanie Andrieu, directrice générale d’Urbasolar, et Arnaud Mine, Président d’Urbasolar.

Objectif : décarbonisation de l’approvisionnement énergétique

Ce projet est au cœur de la stratégie environnementale de Disneyland Paris visant à une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre et à la décarbonisation de son approvisionnement énergétique. Il s’inscrit dans la lignée des efforts constants de la société dans six domaines clés: réduire les émissions de gaz à effet de serre, privilégier la gestion durable des déchets en diminuant par exemple l’utilisation du plastique, préserver les ressources en eau grâce à une station de traitements des eaux usées, protéger et renforcer la biodiversité, développer une chaîne d’approvisionnement responsable et enfin soutenir des actions mondiales visant à préserver l’environnement pour les générations futures. L’énergie géothermique alimente déjà la destination grâce à une centrale innovante située à Villages Nature Paris. Elle transforme la chaleur et la vapeur naturellement présentes dans le sol pour couvrir les besoins en chaleur (chauffage et eaux chaudes sanitaires) pour les Parcs Disney et le Disneyland Hôtel. Depuis 2018, les hôtels de Disneyland Paris participent au label d’Affichage environnemental, initiative officiellement soutenue par le Ministère de la transition écologique et l’Agence de la transition écologique (ADEME).

*Estimation obtenue conformément à la méthodologie d’évaluation Life Assessment recommandée par l’ADEME et menée par Urbasolar

** Données RTE/CRE 2018 et INSEE 2019

youtu.be/9UrvEUgEBHY