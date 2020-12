Total Quadran lance Â« Je Valorise Mon Terrain. Com Â», un nouvel outil pour estimer le potentiel solaire de son terrain

Total Quadran lance un outil innovant permettant d’accélérer le déploiement de centrales photovoltaïques notamment sur des terrains dégradés ou pollués, parkings, carrières, plans d’eau en France. Il permet également aux propriétaires terriens, agriculteurs, industriels, collectivités de valoriser leur terrain en leur apportant un complément de revenu sous forme de loyers. Cet outil s’appuie sur le site www.jevalorisemonterrain.com !

Le site www.jevalorisemonterrain.com développé par Total Quadran permet à chaque propriétaire de pouvoir estimer l’éligibilité de son terrain à une installation de centrale solaire photovoltaïque en France. Pour cela, rien de plus simple, l’utilisateur peut se rendre sur le site où il aura accès à sa note d’éligibilité, calculée en fonction des critères remplis sur l’outil de simulation en ligne. Si celle-ci atteint 2 étoiles, vous serez rappelé par les équipes Total Quadran pour étudier plus en détail le projet qui pourrait être développé sur vos terrains inexploités. Pour chaque projet, Total Quadran s’occupe de toutes les étapes, des études à la construction, de la mise en service à l’exploitation. « Je Valorise Mon Terrain, est un outil simple et rapide, qui favorise une démarche volontaire des propriétaires fonciers. Cela va permettre à Total Quadran de déployer plus rapidement ses solutions de production d’énergies renouvelables en adressant de manière innovante les clients et les partenaires avec lesquels nous travaillons.», explique Xavier Messing, Directeur Développement. « Cet outil évoluera pour intégrer les grandes toitures solaires ».