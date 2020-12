ARMOR solar power films remporte le trophÃ©e Â« Climat Â» du prestigieux Deutscher Nachhaltigkeitspreis

ARMOR solar power films (groupe ARMOR) vient de remporter le prix « Climat » du prestigieux Deutscher Nachhaltigkeitspreis, trophée allemand du développement durable. Une reconnaissance majeure pour l’industriel franco-allemand, leader européen sur le marché du photovoltaïque organique (OPV). La cérémonie s’est déroulée à Düsseldorf, en présence du Vice Chancelier Olaf Scholz et du Ministre de la Coopération et du Développement Gerd Müller.

Le trophée Deutscher Nachhaltigkeitspreis récompense les acteurs issus des entreprises qui apportent une contribution concrète aux domaines importants que sont le climat, les ressources, la biodiversité et la société. ARMOR solar power films a remporté ce prix face à des concurrents de très grande qualité dans la section « Climat ». Parmi eux figurent le moteur de recherche à but non lucratif Ecosia, le fabricant de modules photovoltaïques à couches minces First Solar, la banque communautaire GLS, le fournisseur d’énergie verte NATURSTROM, le fabricant, distributeur et raffineur de biocharbon NovoCarbo, l’exploitant de parcs éoliens en mer Ørsted Wind Power Germany, la société de technologie et de services Robert Bosch ainsi que le fabricant de pompes et de systèmes de pompage Wilo.

Pour Ralph Paetzold, Directeur général d’ARMOR solar power films GmbH (l’entité allemande d’ARMOR solar power films), ce prix a une très grande valeur : « Nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette distinction, d’autant plus au regard de la grande qualité des finalistes. Le photovoltaïque organique ASCA® est une vraie révolution. Cette victoire aujourd’hui, c’est la reconnaissance de la place centrale de cette technologie dans le mix énergétique de demain. Cela nous motive vraiment à continuer de travailler dur en vue de déployer son plein potentiel ». Pour Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR, « Ce prix célèbre le fait que l’OPV est une réponse durable aux challenges énergétiques auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Nous sommes fiers de participer à cette aventure incroyable de l’OPV et d’être ainsi leader sur ce marché d’avenir».