Total met en service une ferme solaire en Gironde au grand bonheur dâ€™un Ã©leveur de moutons

Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d’électricité renouvelable en France, a mis en service fin octobre 2019 la centrale solaire de « Merle Sud » dans la commune de Saint-Magne en Gironde. D’une capacité installée de 12 mégawatts-crête (MWc), la centrale photovoltaïque produira chaque année 15 gigawattheures (GWh) d’électricité renouvelable, couvrant ainsi les besoins énergétiques de près de 13 000 habitants. Le projet a été lauréat de l’appel d’offres « CRE 3 » en juillet 2016, ce qui lui permet de bénéficier d’un tarif fixe de vente de sa production pour une durée de 20 ans. Par ailleurs, une partie du financement a été réalisé via à une plateforme participative grâce à laquelle 192 citoyens ont participé à hauteur de 200 000 €.

« Avec cette nouvelle centrale photovoltaïque, Total Quadran contribue activement au développement de l’énergie solaire en Nouvelle-Aquitaine, tout en impliquant les acteurs locaux dans les phases de financement, de construction et d’exploitation », a déclaré Thierry Muller, directeur-général de Total Quadran. Afin d’éviter le fauchage mécanique de l’herbe, Total Quadran a fait appel à un éleveur de la région pour installer ses moutons au cœur de la centrale et permettre son entretien. Parmi les 41 fermes solaires exploitées par Total Quadran en France, 29 sont pâturées dans le cadre de conventions signées avec des éleveurs, ce qui représente plus de 300 hectares de terrains à disposition du monde agricole. Cette solution s’applique désormais à tous les projets de centrales solaires de Total Quadran, lorsque les sols le permettent. Des agriculteurs et apiculteurs peuvent ainsi installer leurs ruches et leurs troupeaux dans des endroits sécurisés.