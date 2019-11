DÃ©jÃ  15 000 nouveaux clients pour PlÃ¼m Ã‰nergie dans le cadre de l’achat groupÃ© organisÃ© par l’UFC-Que Choisir

Le fournisseur d’énergie verte premium Plüm Énergie a remporté début septembre le lot « Électricité – Petits producteurs renouvelables » dans le cadre de la campagne « Énergie Moins Chère Ensemble » organisée par l’UFC-Que Choisir. Depuis le 7 octobre dernier, c’est déjà 15 000 foyers – inscrits à la campagne – qui ont fait le choix de souscrire à l’offre proposée par Plüm Énergie visant à réduire significativement leurs factures d’énergie tout en participant à la transition énergétique. Pari réussi donc pour le fournisseur, qui espérait séduire 10 000 nouveaux clients via son offre innovante.

Déjà 15 000 clients, en quête d’économies et soucieux de l’environnement

Si les consommateurs participent le plus souvent aux enchères inversées de l’UFC-Que Choisir pour des raisons économiques, sur les 15 000 clients ayant déjà souscrit à Plüm Énergie – dont 25% était jusque-là fourni en électricité par le fournisseur historique EDF – un tiers affirme que leur choix a été motivé par l’aspect écologique de l’offre. Force est de constater ainsi un changement des comportements de plus en plus prégnant, bénéfique pour les portefeuilles comme pour la planète.

« L’expérience nous a montré à de multiples reprises que les offres proposant une baisse du prix de l’énergie sont souvent des offres « en trompe l’œil » en raison d’un effet de rebond. Le prix de l’électricité étant moins élevé, les consommateurs – parfois inconsciemment – ont tendance à consommer davantage, ce qui n’entraine pas de diminution significative du montant de leur facture. Chez Plüm Énergie, nous cherchons à inciter les consommateurs à mieux consommer. » explique Vincent Maillard, CEO de Plüm Énergie.

Du vert moins cher au soutien des petits producteurs français

Soucieuse d’accompagner les producteurs indépendants et – par la même occasion – la transition énergétique, l’électricité fournie par Plüm Énergie provient de petits sites de production d’énergie renouvelable situés en France. Avec un prix fixe d’un an, l’offre lauréate de Plüm Énergie permet aux souscripteurs, en option base, d’économiser 10% sur le kWh (HTT) et 37% par rapport au tarif réglementé de l’abonnement. Par ailleurs, les souscripteurs pourront également bénéficier du « bonus éco-conso », système de cagnotte propre à Plüm Énergie et visant à encourager financièrement les efforts de consommation.

Pour les consommateurs avec l’option HP / HC, le tarif proposé par Plüm Énergie rend très attractif le report de la consommation vers les heures creuses. Si les tarifs sont habituellement 30% moins chers en heures creuses, ceux proposés ici par Plüm Énergie sont 50% moins chers. En diminuant leur consommation au moment où le réseau électrique est le plus sollicité (ce qui diminue le recours à des moyens de production polluants), les consommateurs – outre le fait de réaliser des économies importantes sur leurs factures – agissent positivement pour l’environnement. L’offre lauréate proposée par Plüm Énergie dans le cadre des enchères inversées de l’UFC-Que Choisir est ainsi en parfaite adéquation avec les valeurs du fournisseur premium. Les consommateurs, inscrits à la campagne « Énergie Moins Chère Ensemble » et qui n’auraient pas déjà franchi le cap, ont jusqu’au 15 décembre prochain pour souscrire à cette offre.