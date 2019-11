Premiers investissements pour EnRciT

En partenariat avec l’ADEME, le dispositif d’appui et d’investissement aux projets citoyens d’énergie renouvelable créé par la Banque des Territoires, le Crédit Coopératif et l’Ircantec EnRciT inaugure son action de soutien aux projets citoyens d’énergie renouvelable en investissant dans deux projets en cours de développement, portés par des acteurs territoriaux : le parc éolien d’Ichy (Seine-et-Marne) et le parc photovoltaïque de Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence).

Le Soleil de Chanenc à Jausiers : transformer un ancien champ de tir en parc solaire

Sur les hauteurs de la commune de Jausiers, un groupement de propriétaires fonciers avait concédé leurs terrains à l’armée qui s’en servait comme champ de tir. La fin de cet usage militaire a permis d’envisager la reconversion du site en parc photovoltaïque. Cette installation de 4,34 MWc produirait environ 6,5 GWh par an. Associé à Enercoop PACA et à Egrega, EnRciT investit 46 000 € en fonds propres, et prévoit de se désengager au profit d’acteurs locaux une fois que la construction sera achevée. Enercoop PACA est chargée d’impulser la dynamique citoyenne sur le territoire pour l’appropriation du projet par la population locale.

EnRciT soutient financièrement le développement de projets d’énergie renouvelable ouverts aux acteurs locaux

« EnRciT a été créé en 2018 pour aider collectivités et citoyens à franchir le cap de la phase délicate du développement des projets de production d’énergie renouvelable. » explique Antoine Troesch, Directeur de l’investissement de la Banque des Territoires. Lors de cette phase de développement, il faut mener des études coûteuses, opérer des choix techniques et économiques complexes, obtenir des permis de construire et autorisations d’exploiter, sans garantie de succès. Les risques afférents représentent un frein pour de nombreux acteurs pourtant prêts à agir pour la transition énergétique à l’échelle locale.

Un budget de 10 millions d’euros

Pour Valérie Vitton, Directrice du département Financements et Conseils Spécialisés du Crédit Coopératif, « Il manquait aux acteurs territoriaux un soutien financier pour assumer les risques liés à cette phase cruciale des projets citoyens d’énergie renouvelable. Avec EnRciT, ils disposent désormais d’un allié de poids qui peut intervenir à leur côté pour sécuriser le financement du développement. » En effet, les trois actionnaires fondateurs d’EnRciT l’ont doté d’un budget de 10 millions d’euros pour contribuer à la massification des énergies renouvelables citoyennes.

Favoriser le développement économique local

EnRciT soutient exclusivement des projets qui font une place aux citoyens et collectivités. « Une fois la construction achevée, EnRciT cède ses parts en priorité au profit des acteurs du territoire, par exemple une société d’économie mixte, une coopérative citoyenne, … Notre credo est de favoriser le développement économique local et la mobilisation de l’épargne en circuit court. » précise Jean-Pierre Costes, président du Conseil d’administration de l’Ircantec.