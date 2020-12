Total et Ombrea laurÃ©ats en synergie de lâ€™appel dâ€™offres solaire innovation

Total, via sa filiale à 100%, Total Quadran, dédiée au développement et à la production d’énergie renouvelable en France a remporté, avec son partenaire Ombrea, six projets cumulant 16 mégawatts (MW) au dernier appel d’offres innovation lancé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation de projets agrivoltaïques.

Le partenariat entre Total Quadran et Ombrea n’a pas tardé à porter ses fruits avec 16 MW remportés lors de l’appel d’offres innovation. Avec ce résultat et dans la continuité des accords et partenariats développés en 2020 avec Ombrea, Total Quadran rentre concrètement et significativement dans l’agrivoltaïsme en captant 20% des volumes attribués. Les projets seront situés en Occitanie, en Provence-Alpes Côte d’Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec des mises en service prévues dès 2023, ils permettront de produire 18 GWh soit l’équivalent de la consommation de 16 000 habitants.

Maximiser les rendements agricoles

Co-conçus entre Total Quadran et Ombrea, start-up de l’agritech, ces projets reposent sur une technologie innovante d’ombrières intelligentes capables de moduler l’ombrage et d’apporter aux plantes le microclimat dont elles ont besoin pour leur bon développement. Les projets lauréats ont fait l’objet d’études détaillées qui ont permis d’identifier les cultures où la solution d’Ombrea sera la plus efficace, comme par exemple vignes, plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM), pivoines et arboriculture. Ces choix permettent de maximiser les rendements agricoles, les économies d’eau et la protection contre les aléas climatiques tels que la sécheresse, la grêle ou encore les gelées. Le déploiement à cette échelle de cette technologie inédite est une avancée significative pour soutenir le développement de projets agrivoltaïques. Ces centrales seront construites et exploitées par Total Quadran.

Agrivoltaïsme : relai de croissance majeur du photovoltaïque

« Ces résultats confortent la stratégie de Total Quadran de considérer l’agrivoltaïsme comme un relai de croissance majeur pour la production électrique photovoltaïque. Notre expertise nous permet d’avoir une bonne compréhension des enjeux de la cohabitation entre photovoltaïque et agriculture afin de déployer les projets en cohérence avec les besoins du monde agricole. » déclare Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran. « Nous nous réjouissons de ces premiers succès avec notre partenaire Ombrea, qui permettent d’apporter une solution innovante aux enjeux climatiques rencontrées par le monde agricole tout en répondant aux objectifs de la transition énergétique ». « Les agriculteurs vivent au quotidien dans une grande inquiétude face aux aléas climatiques. Créée en lien étroit avec le monde agricole, Ombrea connaît bien ses problématiques et ses enjeux : l’expertise développée en agronomie, mécanique et intelligence artificielle permet le déploiement d’une solution performante, qui a su faire ses preuves. Notre ambition est à la hauteur de l’attente des agriculteurs pour protéger les cultures de plein champ des effets du changement climatique », détaille Julie Davico-Pahin, Co-fondatrice et Directrice Générale d’Ombrea. « Confortés par cette première réussite avec notre partenaire Total Quadran, pionner dans leur secteur des énergies renouvelables, notre offre commune est une réponse forte pour co-construire une agriculture durable et résiliente. »

Encadré

Total Quadran et l’agrivoltaïsme

Total Quadran intègre la concertation avec le monde agricole à sa stratégie et affiche un objectif de déployer 500 MW d’installations agrivoltaïques à l’horizon 2025. Pour ce faire, nous utilisons des technologies agrivoltaïques de pointe. Cela se traduit par des partenariats avec des développeurs de solutions innovantes, tels qu’Ombrea ou Next2Sun. C’est dans cette même volonté que Total Quadran a conclu un accord avec InVivo, premier groupe coopératif agricole français, afin de développer des solutions adaptées au monde agricole et d’identifier les exploitations les plus adaptées à ce type de technologie pour apporter des plus-values en termes de production agricole.