Câ€™est Ã  lire/ CAP 2030 : Une dÃ©cennie pour changer le monde. Agissons au PrÃ©sent.

CAP 2030

Une décennie pour changer le monde. Agissons au Présent.

Editions Michel Lafon

La Fondation GoodPlanet et Yann Arthus-Bertrand décryptent la Convention Citoyenne pour le Climat et le futur référendum dans CAP 2030. À l’heure où la pandémie mondiale a relégué au second plan le devenir de notre planète, 150 Français tirés au sort pour participer à la Convention Citoyenne pour le Climat ont formulé 149 propositions pour y faire face.

Alors que l’avenir de cette initiative historique se joue dans lest mois à venir, la Fondation GoodPlanet et son président Yann Arthus-Bertrand décryptent les propositions qu’ils jugent les plus efficaces pour nous aider à choisir lors du prochain référendum sur l’environnement proposé par Emmanuel Macron qui devrait avoir lieu en 2021.

Sensibles à cette expérience humaine unique qui démontre que l’éducation peut conduire les citoyens à s’engager pour l’écologie, la Fondation GoodPlanet et Yann Arthus-Bertrand nous guident pour mieux comprendre les propositions les plus pertinentes. Une sélection passée au crible afin de voir leurs effets concrets sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur le quotidien des Français. Pourquoi est-il si urgent d’agir ?

Si la Convention climatique innove en matière de démocratie, saura-t-elle opérer la révolution nécessaire pour protéger la Terre et assurer l’avenir des générations futures d’ici moins de 10 ans ? Surtout, ces 150 citoyens, des personnes ordinaires, sauront-ils convaincre leurs compatriotes de la nécessité de réussir au plus vite la transition écologique ?

Encadré

Le livre

Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 ? C’est pour répondre à cette question qu’est créée, en 2019, la Convention Citoyenne pour le Climat composée de 150 Français tirés au sort.

Initiative démocratique inédite soutenue par le président de la République, cette convention a donné naissance à 149 propositions visant à accélérer la transition écologique. L’une d’entre elle, une modification de l’article premier de la

Constitution pour y intégrer la préservation de l’environnement, sera soumise à un référendum en 2021.

Les auteurs

La Fondation GoodPlanet a publié depuis une quinzaine d’années plusieurs ouvrages sur l’énergie et le climat dont Deux degrés de trop, Après Fukushima, quelles énergies pour demain ?, Gaz de schiste, le vrai du faux et 60 solutions face au changement climatique.

Julien Leprovost est journaliste en charge du site GoodPlanet Mag’

Sophie Noucher est journaliste indépendante qui collabore notamment avec GoodPlanet Mag’

Yann Arthus-Bertrand et la Fondation GoodPlanet

Photographe, réalisateur et écologiste, Yann Arthus-Bertrand s’est fait connaître avec l’immense succès de son livre La Terre vue du ciel, et des documentaires aussi humains qu’engagés tels que Home, Woman ou Human. En 2005, il créé la Fondation GoodPlanet qui a pour mission de mettre l’écologie au cœur des consciences en déployant des programmes de sensibilisation et de terrain.

Date de sortie : 14 janvier 2021

Format : 13/19cm – Pagination : 220 – Prix : 10 euros