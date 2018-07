Total Energy Ventures conclut un accord de partenariat avec NIO Capital

Total Energy Ventures et NIO Capital ont signé un accord de

coopération et d’investissement dans le secteur de la mobilité en Chine, notamment dans les véhicules électriques, la conduite autonome et les systèmes intelligents, les véhicules connectés et les services de mobilité. Le secteur de la mobilité connaît une évolution rapide, du fait des nouvelles technologies et des consommateurs qui réclament des moyens de transport plus propres, plus pratiques et plus écologiques. Total s’engage activement à satisfaire cette demande en proposant des solutions d’énergie et de mobilité innovantes à ses clients, tout en contribuant à la protection

de l’environnement.

Grâce à ce partenariat avec NIO Capital, Total sera à même de s’inscrire dans l’écosystème d’innovation dynamique qui caractérise le secteur de la mobilité en Chine, et de nouer des liens forts avec les acteurs majeurs de l’innovation dans le pays. Total Energy Ventures, le fonds d’investissement de Total, apportera de la valeur par son expertise mondiale en matière

d’investissement, et Total par ses solutions mondiales intégrées bas carbone. Cet accord constitue un nouveau jalon de l’intégration de Total au secteur de l’innovation chinois. Le Groupe est partenaire du Cathay Smart Energy Fund, spécialisé dans le secteur

chinois des énergies nouvelles, qu’il a contribué à fonder en mars 2018.