Les solutions solaires proposÃ©es par Viessmann, entre micro PV et solaire thermique

Combiner micro PV et condensation, telle est la solution Viessmann pour la maison individuelle. En conjuguant sa chaudière gaz à condensation Vitodens et la production photovoltaïque, Viessmann a mis au point un concept harmonieux, simple à mettre en œuvre, efficace, économique et rentable pour remplir les exigences de la RT 2012. Solution peu onéreuse, le combiné photovoltaïque-chaudière permet d’apporter un grand confort de chauffe tout en couvrant le socle de la consommation électrique d’une maison (2 modules Vitovolt 300 de 300Wc dans le sud de la France permettent de produire 885 kWh/an). Vendue sous la forme d’une solution, elle s’adapte parfaitement aux besoins du foyer et à la configuration du logement.

Les puissances de l’installation photovoltaïque et thermique sont adaptables, tout comme l’implantation des panneaux qui peut aussi bien s’effectuer en surtoiture qu’en toiture terrasse. Pour tirer davantage de profit des solutions combinées, l’association avec des pompes à chaleurs et ballons thermodynamiques est également réalisable grâce à leur fonction Smart grid Ready. Elle permet ainsi d’optimiser le générateur de chaleur en fonction de la production d’électricité verte.

La production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) chez Viessmann avec solaire thermique et thermodynamique

Viessmann Faulquemont dispose d’un savoir-faire en eau chaude sanitaire et d’une fabrication 100 % française. L’eau chaude sanitaire est un poste clé pour la consommation d’énergie. La production d’eau chaude sanitaire est souvent associée à la production de chaleur, avec les mêmes exigences de performance, d’économies, de fiabilité, de sécurité des matériels et de préservation de l’environnement.

Le site Viessmann à Faulquemont (57) produit 200.000 ballons d’eau chaude primaire et sanitaire par an, disponibles de 46 à 2.000 litres. Grâce à une gamme complète de ballons à combiner avec un générateur (chaudière, pompe à chaleur ou système solaire) et à une régulation, Viessmann s’adapte parfaitement à tous les projets. Le site produit également 120000 capteurs solaires thermiques par an. Ces capteurs bénéficient d’une innovation mondiale brevetée : le revêtement ThermProtect. Cette couche sélective qui recouvre l’absorbeur a pour propriété de rejeter la chaleur excédentaire, pour éviter toute surchauffe et protéger l’ensemble de l’installation.

Cette dernière optimise la performance de la production d’eau chaude sanitaire, en privilégiant toujours le générateur disposant des meilleures performances en fonction des conditions. Le générateur thermodynamique peut réaliser la totalité du chauffage de l’eau chaude sanitaire ou dans des conditions moins favorables, il réalise le pré-chauffage du ballon en conservant un COP élevé puis l’appoint chaudière prend le relais pour ne chauffer que la partie supérieure du ballon en corrélation avec les besoins en eau chaude sanitaire.

