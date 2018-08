Avec la centrale solaire de Numurkah, Neoen franchit le cap du gigawatt renouvelable en Australie

Neoen, le leader indépendant français de la production d’énergies renouvelables, vient d’annoncer le lancement de la construction de sa centrale solaire de Numurkah, dont le financement vient d’être finalisé. Située dans l’État de Victoria en Australie, cette centrale aura une puissance de 128 MWc, et sera détenue à 100% par Neoen. Le lancement de la construction de ce projet est une étape symbolique majeure pour Neoen puisque cela lui permet de franchir le seuil du gigawatt d’actifs en exploitation et en construction en Australie. Neoen réaffirme ainsi son statut de premier producteur d’énergie renouvelable indépendant dans ce pays.

255 GWh d’énergie renouvelable produits chaque année

Située dans la région de Goulburn Valley dans le nord-ouest de l’état, cette centrale bénéficie d’un contrat d’achat de ses certificats verts par le gouvernement de Victoria et d’un contrat d’achat d’électricité de 15 ans avec GFG Alliance/SIMEC ZEN Energy. La signature de ce dernier contrat a eu lieu en présence du président Emmanuel Macron, à l’occasion de sa visite en Australie en mai dernier. L’investissement total dans ce projet s’élève à 198 millions de dollars australiens, apportés conjointement par Neoen, Clean Energy Finance Corporation (CEFC), Vantage Infrastructure et la banque allemande NORD/LB.

La construction du projet va démarrer fin juillet et sera réalisée par l’entreprise australienne Downer Group. Les premiers panneaux devraient être installés en octobre 2018 pour une mise en service prévue pour mai 2019. Dans sa phase de construction la plus intensive, le chantier devrait créer jusqu’à 300 nouveaux emplois dans la région de Numurkah. terme, la centrale solaire produira chaque année plus de 255 GWh d’énergie renouvelable.

Création d’emplois locaux

Franck Woitiez, managing director de Neoen en Australie, déclare : «Numurkah est un chantier très important pour Neoen. Tout d’abord parce qu’il marque la réalisation de notre premier gigawatt de capacité en Australie. Ensuite parce qu’avec le gouvernement de Victoria et Zen Energy nous démontrons qu’il est possible de proposer une énergie durable, fiable et compétitive à tous les Australiens«. Ce projet, qui bénéficiera à l’ensemble du territoire, a notamment été rendu possible par le soutien sans faille et la démarche innovante du gouvernement de Victoria.

«Notre soutien au secteur des énergies renouvelables vise à créer de l’emploi en local et à proposer une énergie compétitive et propre», déclare Lily d’Ambrosio, Ministre de l’énergie de l’Etat du Victoria. «Et c’est donc pour toutes ces raisons que nous avons spécifiquement choisi d’être, dès le début, partenaires de la centrale de Numurkah«.

