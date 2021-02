Total cherche son salut dans la Transition EnergÃ©tique et propose Ã  ses actionnaires de changer son nom en TotalEnergies

Le Conseil d’administration de Total SE, réuni le 8 février 2021 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour l’exercice 2020. Et les résultats ne sont pas bons avec une perte nette de plus de 7 milliards de dollars due à la baisse des cours du pétrole en 2020 et à de grosses dépréciations d’actifs notamment sur les actifs oil sands au Canada. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré ; « L’année 2020 a connu deux crises majeures : celle de la pandémie de la Covid 19 qui a fortement affecté la demande mondiale, et celle du pétrole qui a conduit les prix du Brent à un niveau inférieur à 20$ par baril au cours du deuxième trimestre. Dans ce contexte particulièrement difficile, le Groupe a immédiatement mis en œuvre un plan d’action ».

Il poursuit : « L’année 2020 constitue une année charnière pour la stratégie du Groupe et l’expression de son ambition d’aller vers la neutralité carbone, en phase avec la société. Le Groupe affirme sa volonté de se transformer en une compagnie multi-énergies pour répondre au double défi de la transition énergétique : plus d’énergie, moins d’émissions. Ainsi le profil du Groupe se transformera au cours de la décennie 2020-2030 : la croissance de ses productions d’énergies s’appuiera sur les deux piliers que sont le GNL et les Renouvelables & Electricité, tandis que les produits pétroliers devraient baisser de 55% à 30% du total de ses ventes ». Pour ancrer cette transformation, le Groupe va proposer à ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2021 de changer son nom en TotalEnergies. Ils auront ainsi l’opportunité d’approuver cette stratégie et l’ambition de transition vers la neutralité carbone qui la sous-tend.

Au cours de 2020, Total a préservé ses investissements dans les Renouvelables & Electricité (2 G$) et a accéléré la mise en œuvre de sa stratégie de croissance dans les renouvelables, en ajoutant 10 GW à son portefeuille. « Compte tenu notamment de l’acquisition début 2021 d’une participation de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le premier développeur solaire au monde, et de portefeuilles de projets aux Etats-Unis, le Groupe dispose désormais d’un portefeuille de capacités brutes installées, en construction et en développement de 35 GW à horizon 2025 dont plus de 20 GW bénéficient déjà de contrats d’achat d’électricité à long terme » conclut Patrick Pouyanné.

Encadré

Les actions de Total dans les Renouvelables et l’Électricité

Acquisition en Inde d’une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le premier développeur solaire au monde

Acquisition de la société Fonroche Biogaz en France, faisant de Total le leader français de la production de gaz renouvelable

Accord avec 174 Power Global, filiale du groupe Hanwha, pour développer un portefeuille de 1,6 GW de projets solaires et de stockage d’énergie aux États-Unis

Acquisition d’un portefeuille de projets solaires et stockage de 2,2 GW au Texas

Développement du plus grand site de production d’hydrogène vert sur base d’électricité 100% renouvelable en France en association avec Engie

Émission de 3 G€ d’obligations hybrides destinées à financer la stratégie de croissance dans les renouvelables