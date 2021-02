AtmoTrack : lauréat de l’ASCA ® Challenge 2020 – Internet of Things

L’ASCA ® Challenge 2020 – Internet of Things organisé par ARMOR solar power films (groupe ARMOR) s’est clôturé le mardi 9 février 2021 avec la cérémonie de remise des prix. L’objectif du challenge : déceler les meilleures innovations de demain utilisant le film photovoltaïque organique ASCA ® comme technologie d’energy harvesting, en remplacement des batteries et piles des solutions IoT. Et le lauréat est : AtmoTrack qui se voit, entre autres, offrir un accompagnement par les experts d’ARMOR solar power films dans le développement d’un prototype et conseiller dans sa stratégie de mise sur le marché́.

Le premier prix de l’ASCA ® Challenge 2020 – Internet of Thing est remis au français AtmoTrack et leur micro-capteur permettant de mesurer en temps réel la qualité de l’air ambiant afin de comprendre d’où vient la pollution et ainsi optimiser les actions menées pour préserver la santé des citadins. « Nous sommes très fiers de remporter ce premier prix qui récompense la qualité de notre travail. C’est une nouvelle aventure qui commence pour AtmoTrack via l’accompagnement et le rayonnement d’ARMOR solar power films » se félicite Romain Scimia, co-fondateur d’AtmoTrack.

Le photovoltaïque comme une évidence pour AtmoTrack

Autonome en énergie grâce au film photovoltaïque organique ASCA ® , le capteur d’AtmoTrack permet de renforcer les dispositifs existants surveillant la qualité de l’air en proposant des données localisées plus précises. « Chez AtmoTrack, nous avons à cœur de développer des solutions alliant performance et faible impact environnemental. Intégrer une solution photovoltaïque à notre catalogue nous semblait une évidence. Le film OPV ASCA ® sans métaux rares ni toxiques nous permet de répondre à nos exigences environnementales et cocher toutes les cases qui nous sont chères : développer un produit technique, 100% revalorisable et Made in France » se réjouit Dorian Leblond, ingénieur conception mécanique chez AtmoTrack.

Le deuxième prix est accordé à l’allemand foldAI et sa plateforme Aja – Natural Ecosystem Intelligence, outil permettant de mesurer précisément des paramètres environnementaux afin d’améliorer la gestion des forêts. Enfin, le troisième prix est décerné au français Franck Gauthier et à SylviaCare, son système de détection et de gestion d’alerte pour lutter efficacement contre les feux dans les espaces naturels. Les trois lauréats vont bénéficier d’un accompagnement sur-mesure pour le développement de leurs projets et de conseils experts dans la stratégie de mise sur le marché.

Un vivier de solutions innovantes

Le jury, composé de 7 experts internationaux – dirigeants d’entreprise et investisseurs des secteurs de la chimie et de l’IoT, journaliste, universitaires – et de 4 membres de l’équipe d’ARMOR solar power films, ont reçu plusieurs dizaines de candidature issues du monde entier et de secteurs divers (smart city, AgTech, wearables…). « Le niveau des candidatures était très élevé et le résultat a été serré. Tous les projets faisaient preuve d’un caractère très innovant. » confie Moïra Asses, membre du jury et Directrice Marketing et Business Development d’ARMOR solar power films. Le jury a également pris en compte les bénéfices perçus, le marché potentiel ciblé par le déploiement de ces solutions, la viabilité financière des projets et leurs impacts environnementaux et sociaux.

L’ASCA ® Challenge 2020 – Internet of Things, concours d’open-innovation

A la recherche des innovations de demain, ARMOR solar power films a lancé en novembre dernier l’ASCA ® Challenge 2020 – Internet of Things. Premier concours d’innovation basé sur la technologie photovoltaïque organique (OPV), ce challenge à dimension internationale était ouvert à tous types d’acteurs (ingénieurs, designers, entreprises, étudiants, etc.), quel que soit leur secteur. Avec pour thématique l’IoT, les candidats ont pu capitaliser sur les atouts du film photovoltaïque organique ASCA ® d’ARMOR solar power films pour créer des objets autonomes en énergie. « Leader sur ce marché d’avenir qu’est le photovoltaïque organique, nous sommes fiers de contribuer à créer un écosystème innovant à travers l’ASCA ® Challenge permettant le développement de solutions technologiques au service de l’innovation et des enjeux de la société » commente Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR.