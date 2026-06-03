Tevali Partners conseille Watt&Co dans la structuration dâ€™un financement de 60Mâ‚¬ pour un portefeuille dâ€™EnR de 1,5 GW en France

Tevali Partners a conseillÃ© Watt&Co dans la structuration dâ€™une dette junior de 60 millions dâ€™euros, mise en place par un pool de prÃªteurs comprenant ArkÃ©a Asset Management et CIC Private Debt. Lâ€™opÃ©ration soutient le dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille dâ€™Ã©nergies renouvelables en France totalisant 1,3 GW.Â

Le portefeuille de Watt&Co se compose de 15 % de solaire en toiture, 83 % dâ€™agrivoltaÃ¯sme, et de solaire au sol et 2 % dâ€™hydroÃ©lectricitÃ©. Au 31 mars 2026, il comprend environ 130 MW dâ€™actifs en exploitation et en construction, ainsi quâ€™environ 100 MW de projets actuellement en cours de financement, et un pipeline de dÃ©veloppement dâ€™environ 1,3GW. Il intÃ¨gre par ailleurs une stratÃ©gie de stockage par batteries (BESS), dÃ©veloppÃ©e depuis plusieurs annÃ©es et intÃ©grÃ©e aux projets, permettant Ã terme la co-localisation des actifs.

Le financement permettra notamment de refinancer des dettes juniors existantes ainsi quâ€™une ligne RCF, et de couvrir les besoins en fonds propres liÃ©s au financement des CAPEX de construction de projets dont la mise en service est attendue dans les 12 Ã 18 prochains mois. Il permet Ã Watt&Co de sÃ©curiser les ressources nÃ©cessaires Ã lâ€™exÃ©cution de son pipeline dans de bonnes conditions.Â Â«â€¯Ce financement illustre le positionnement de notre fonds junior ArkÃ©a Euro Impact Transition Infrastructure Debt 2 visant un impact positif en accompagnant lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique en Europeâ€¯Â» assure Charlotte Lavit dâ€™Hautefort,Â co-responsable de la Plateforme Infrastructure Transition dâ€™ArkÃ©a Asset Management.

Â« Cette opÃ©ration illustre notre capacitÃ© Ã concevoir des solutions de financement sur mesure, adaptÃ©es aux enjeux spÃ©cifiques des dÃ©veloppeurs en forte croissance Â»Â prÃ©cisent Michael Tobelem,Â Lucas MarieÂ etÂ Blaise Saradin, respectivement cofondateur, Vice-PrÃ©sident et Senior Analyst chez Tevali Partners. Cette transaction confirme la capacitÃ© de Tevali Partners Ã accompagner des opÃ©rations de financement complexes pour des plateformes dâ€™Ã©nergies renouvelables, en soutien de leur croissance.

Les conseils intervenus sur cette opÃ©ration incluent :Â

-Â BCLP, conseil juridique des prÃªteurs et rÃ©dacteur de la documentation de financement

-Â Bentam, conseil juridique du sponsor

-Â 3E, conseil technique