EDF Renewables North America et Clean Power Alliance signent un PPA Ã©nergie solaire avec stockage d’Ã©lectricitÃ©

Le projet solaire de 300 MW développé par EDF Renewables North America et Clean Power Alliance à Los Angeles fournira suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 163 000 foyers, évitant ainsi 669 000 tonnes métriques d’émissions de carbone par an ou plus de 145 000 véhicules de tourisme conduits au cours d’une année. Un PPA (Power Purchase Agreement) d’envergure !

EDF Renewables Amérique du Nord (EDFR) et Clean Power Alliance (CPA) a annoncé jeudi 2 septembre dernier la signature d’un contrat d’achat d’électricité (CAE) de 15 ans pour le projet Desert Quartzite Solar-plus-Storage. Le projet, qui consiste en un projet solaire de 300 mégawatts (MWac) couplé à un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 600 MWh, devrait commencer à fournir de l’électricité propre aux clients de CPA dans les comtés de Los Angeles et de Ventura en février 2024. Le conseil d’administration de CPA a approuvé le contrat à long terme lors de sa réunion de septembre.

Création de plus de 800 emplois dans le secteur de la construction

Le projet Desert Quartzite Solar-plus-Storage est situé sur un terrain non incorporé du comté de Riverside, en Californie, administré par le Federal Bureau of Land Management (BLM). Le BLM a désigné cette zone comme une zone d’énergie solaire (SEZ) et une zone d’intérêt pour le développement, c’est-à-dire des terres réservées au développement d’énergies renouvelables à l’échelle d’un service public. Le projet utilisera la technologie photovoltaïque horizontale à poursuite à axe unique et devrait créer plus de 800 emplois dans le secteur de la construction. En associant l’installation solaire à une solution de stockage de l’énergie, l’électricité produite pendant les heures de pointe peut être distribuée plus tard dans la journée, ce qui permet d’équilibrer la production et la demande d’électricité. Le stockage de l’énergie permet de lisser davantage les prix de l’électricité et d’assurer la stabilité du réseau tout en respectant l’environnement.

« L’énergie solaire et le stockage, la clé de notre croissance continue »

“L’énergie propre et fiable que nous recevrons de l’installation de Desert Quartzite s’inscrit parfaitement dans notre mission d’améliorer la vie et l’environnement de nos clients et de nos communautés”, a déclaré Ted Bardacke, directeur exécutif de Clean Power Alliance. “Notre conseil d’administration a identifié l’énergie solaire et le stockage comme étant la clé de notre croissance continue et un moyen d’améliorer encore la fiabilité pour nos millions de clients. Ce projet permettra également de créer de nombreux emplois verts supplémentaires ici, en Californie du Sud.” “EDF Renewables est heureux de s’associer à Clean Power Alliance pour fournir de l’énergie solaire abordable à l’intérieur de l’État à sa clientèle croissante grâce au projet Desert Quartzite Solar-plus-Storage “, a commenté Sohinaz Sotoudeh, directeur principal, Origination & Power Marketing chez EDF Renewables. ” Il est particulièrement satisfaisant de travailler avec CPA, dont la mission de donner aux communautés le choix de l’énergie renouvelable s’aligne sur l’ambition d’EDF Renewables d’aider à construire un avenir énergétique durable. Nous nous engageons à aider la CPA et d’autres CCA à réaliser leur avenir énergétique propre grâce à des projets qui améliorent également la résilience du réseau. ”

Des solutions pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone de la Californie

L’électricité produite à pleine capacité devrait suffire à satisfaire la consommation de plus de 163 000 foyers californiens moyens.1. Cela équivaut à éviter plus de 669 000 tonnes métriques d’émissions de carbone (CO₂) par an, ce qui représente les émissions de gaz à effet de serre de plus de 145 000 véhicules de tourisme conduits pendant une année.2. EDF Renewables, l’un des plus grands développeurs d’énergie renouvelable en Amérique du Nord, s’engage à fournir des solutions pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone de la Californie. Forte de 35 ans d’expérience et de 20 gigawatts de projets éoliens, solaires et de stockage, EDF Renewables fournit des solutions énergétiques intégrées allant de l’alimentation du réseau à la recharge des véhicules électriques.

1 Selon les ventes d’électricité résidentielle 2019 de l’administration américaine d’information sur l’énergie (EIA) et les données du recensement américain et les hypothèses typiques de transmission.

2 Selon les calculs d’équivalences de gaz à effet de serre de l’EPA des États-Unis et les hypothèses typiques de transmission.