Toitures solaires : SOPREMA Entreprises accompagne Ã  chaque Ã©tape les acteurs du bÃ¢timent dans leur projet de rÃ©novation

Entre impÃ©ratifs rÃ©glementaires, maÃ®trise des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et transition environnementale, la rÃ©novation des toitures solaires sâ€™impose aujourdâ€™hui comme un enjeu majeur pour le parc de bÃ¢timents franÃ§ais. Soprema relÃ¨ve le dÃ©fiÂ !

Dans le prolongement du plan solaire de la France, un dÃ©cret Ã paraÃ®tre devrait imposer, dÃ¨s 2028, aux bÃ¢timents non rÃ©sidentiels de plus de 500 mÂ² une intÃ©gration obligatoire de toitures-terrasses Â« vertes Â» ou solaires, sans que les modalitÃ©s exactes soient aujourdâ€™hui encore dÃ©finies.

Un levier efficace pour rÃ©duire leurs dÃ©penses Ã©nergÃ©tiques

Ces exigences sâ€™inscrivent dans la trajectoire du Plan Pluriannuel de lâ€™Energie (PPE), qui vise 65 Ã 90 GW de capacitÃ© solaire Ã horizon 2035*. Elles rÃ©pondent Ã©galement au dÃ©cret tertiaire qui oblige ce type de bÃ¢timent existant, de plus de 1 000 mÂ², Ã rÃ©duire ses consommations dâ€™Ã©nergie finale de 40 % dâ€™ici 2030. Le marchÃ© est porteur puisque prÃ¨s de 250 000 installations ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es en 2024**. Face au coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ©, qui augmente ou incertain, et Ã la nÃ©cessitÃ© de maÃ®triser les consommations Ã©nergÃ©tiques, les maÃ®tres dâ€™ouvrage cherchent des solutions durables et rentables dâ€™autant lorsquâ€™il sâ€™agit de bÃ¢timents ayant des besoins Ã©nergÃ©tiques importants tels que les hÃ´pitaux, les centres aquatiques, les centres commerciauxâ€¦ En alliant rÃ©fection de toiture (Ã©tanchÃ©itÃ©/isolation) et installation photovoltaÃ¯que, ils disposent dâ€™un levier efficace pour rÃ©duire leurs dÃ©penses Ã©nergÃ©tiques, valoriser leur patrimoine avec un temps de retour sur investissement de moins de 10 ans en moyenne, et amÃ©liorer leur empreinte carbone.

Une expertise globale de lâ€™enveloppe

Quels sont les besoins Ã©nergÃ©tiques du bÃ¢timent ? Est-ce-que toutes les conditions sont rÃ©unies pour que la toiture puisse accueillir des solutions photovoltaÃ¯ques ? Le complexe Ã©tanchÃ©itÃ©/isolation existant peut-il Ãªtre conservÃ© ?… RÃ©ussir ce type de travaux dâ€™ampleur en toute sÃ©rÃ©nitÃ© nÃ©cessite de collaborer avec une entreprise fiable et reconnue qui possÃ¨de une approche rigoureuse Ã chaque Ã©tape du projet de rÃ©novation solaire, en amont, pendant et aprÃ¨s les travaux. Expert reconnu de la toiture, SOPREMA Entreprises fait partie des entreprises en capacitÃ© de pouvoir accompagner les maÃ®tres dâ€™ouvrage du diagnostic technique Ã lâ€™analyse de la structure, en passant par le dimensionnement de la centrale, lâ€™analyse financiÃ¨re, la mise en Å“uvre ou encore la maintenance. Une expertise globale de lâ€™enveloppe portÃ©e par son dÃ©partement technique photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ©, ses 81 agences et filiales rÃ©parties sur tout le territoire, dont ses 11 charpentiers mÃ©tal et bois, ainsi que son rÃ©seau national de maintenance Soprassistance.

Â«Â Un unique interlocuteur du dÃ©but Ã la fin du chantierÂ Â»

Â« Le dÃ©partement technique photovoltaÃ¯que de SOPREMA Entreprises est Ã la disposition de lâ€™ensemble de nos agences. Notre rÃ´le est de les accompagner dÃ¨s les premiÃ¨res phases dâ€™un projet, notamment pour le dimensionnement de la centrale, le choix de la solution la plus adaptÃ©e, ainsi que pour la rÃ©alisation des Ã©tudes de productible et des analyses financiÃ¨res. Nous modÃ©lisons la production solaire en prenant en compte les consommations rÃ©elles du bÃ¢timent ainsi que toutes les caractÃ©ristiques du site (type de support dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©, conformitÃ© du complexe, Ã©tude de productible, plan de calepinageâ€¦). Lâ€™objectif est de concevoir une centrale dimensionnÃ©e au plus juste afin dâ€™Ã©viter tout surplus Ã©nergÃ©tique peu valorisÃ© aujourdâ€™hui. Alors que sur le marchÃ©, les diffÃ©rentes Ã©tapes Ã©tanchÃ©itÃ©/solaire/maintenance sont prises en charge par diffÃ©rentes entitÃ©s. Lâ€™organisation spÃ©cifique de SOPREMA Entreprises permet au maÃ®tre dâ€™ouvrage dâ€™Ã©changer avec un unique interlocuteur du dÃ©but Ã la fin du chantier. Pour la phase maintenance, le service SOPRASSISTANCE se chargera de planifier les entretiens. Cette continuitÃ© garantit un gain de temps considÃ©rable, une meilleure coordination des interfaces techniques et une fiabilitÃ© accrue du projet dans la durÃ©e. Nous apportons une solution complÃ¨te, parfaitement adaptÃ©e, fiable sur le plan technique et optimisÃ©e sur le plan Ã©conomique Â» souligne Ghita Piliere, ChargÃ©e de dÃ©veloppement photovoltaÃ¯que SOPREMA Entreprises.

* Contre 20 GW fin 2023 – parc photovoltaÃ¯que complet pas uniquement en toiture – source MinistÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie et des Finances, avril 2024).

** Parc photovoltaÃ¯que complet pas uniquement en toiture – source Enedis.

Avant-premiÃ¨re Salon EnergaÃ¯a, Soprema

Hall B4 – AllÃ©e A – Stand 8