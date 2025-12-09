Bilan prÃ©visionnel 2025 de RTE : un Ã©clairage essentiel pour choisir entre dÃ©clin et modernisation

Ã€ la suite de la publication du Bilan PrÃ©visionnel (BP) 2025 par RTE, le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER)Â salue les enseignements du rapport qui confirment que la situation actuelle dâ€™abondance de la productionÂ dâ€™Ã©lectricitÃ© constitue une opportunitÃ© majeure pour accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation et la rÃ©industrialisation de notreÂ pays. Utiliser cet atout pour dÃ©carboner rapidement notre consommation dâ€™Ã©nergie constitue par ailleurs le scÃ©narioÂ le plus efficace car prÃ©sentant les Â« coÃ»ts systÃ¨mes Â» les plus bas. EnR en avant touteÂ !

Le nouveau document stratÃ©gique de RTE pour laÂ dÃ©finition de la politique Ã©nergÃ©tique franÃ§aise confirme enfin quâ€™il est essentiel de ne pas sacrifier le long-terme auÂ court-terme et rappelle le rÃ´le central des Ã©nergies renouvelables terrestres dans le mix Ã©nergÃ©tique.

PrÃ¨s de 30 GW de projets industriels ont ainsiÂ sÃ©curisÃ© un accÃ¨s au rÃ©seau Ã©lectrique.

Comme le souligne RTE dans la mise Ã jour de son bilan prÃ©visionnel, notre pays dispose dâ€™un atout majeur : uneÂ Ã©lectricitÃ© totalement dÃ©carbonÃ©e, compÃ©titive par rapport Ã nos voisins europÃ©ens et actuellement abondante. CetteÂ situation a dÃ©jÃ Ã©tÃ© observÃ©e dans les annÃ©es 1990 et avait conduit Ã dÃ©ployer des solutions pour rÃ©concilier offre etÂ demande dâ€™Ã©lectricitÃ©. Aujourdâ€™hui, comme le rappelle RTE, beaucoup de projets qui conduisent Ã une consommationÂ dâ€™Ã©lectricitÃ© accrue ont atteint des stades de dÃ©veloppement avancÃ©s : prÃ¨s de 30 GW de projets industriels ont ainsiÂ sÃ©curisÃ© un accÃ¨s au rÃ©seau Ã©lectrique.

AccÃ©lÃ©rer la concrÃ©tisation des projets de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification

Fort de ces atouts, le bilan prÃ©visionnel nous dÃ©livre un enseignement central : le scÃ©nario dit de Â« dÃ©carbonationÂ rapide Â» consistant Ã accÃ©lÃ©rer la concrÃ©tisation des projets de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification est bien plusÂ efficace que celui visant Ã ralentir le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Le coÃ»t complet du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique serait en effet plus bas de 7â‚¬/MWh (que dans le cas dâ€™un scÃ©nario de dÃ©carbonation lente), alors quâ€™il ne baisserait que de 2â‚¬/MWh dans un scÃ©nario de ralentissement des EnR. De la mÃªme maniÃ¨re, les gains pour le parc nuclÃ©aire (via une moindre modulation) seraient bien supÃ©rieurs dans le scÃ©nario de Â« dÃ©carbonation rapide Â» et bien moindres dans un scÃ©nario de baisse des ambitions sur les renouvelables.

Â«Â Une situation dâ€™abondance de production qui doit ÃªtreÂ vu comme une opportunitÃ©Â Â»

Â« Les analyses menÃ©es par RTE nous dÃ©montrent aujourdâ€™hui quâ€™il est essentiel de ne pas sacrifier le long-terme au court-terme. Comme notre pays lâ€™a dÃ©jÃ connu dans le passÃ©, nous vivons une situation dâ€™abondance de production. Ceci doit ÃªtreÂ vu comme une opportunitÃ© et non pas comme une contrainte. Cet atout nous permettra dâ€™Ãªtre plus souverain et de concrÃ©tiserÂ des projets industriels sur notre territoire grÃ¢ce Ã une Ã©lectricitÃ© au prix trÃ¨s compÃ©titif. Ne nous morfondons pas dans unÂ rÃ©flexe conservateur et passÃ©iste qui conduirait notre pays Ã rater ces opportunitÃ©s. Câ€™est finalement un choix entre dÃ©clin ouÂ modernisation. Nous sommes confiants dans le fait que le gouvernement fera le bon choix dans le cadre de la prochaineÂ Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie Â», confie Jules Nyssen, PrÃ©sident du SER.