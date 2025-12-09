Bilan prÃ©visionnel 2025-2035 : La France est dans une position avantageuse pour sâ€™Ã©lectrifier et atteindre ses objectifs climatiques

Le Bilan prÃ©visionnel 2025 de RTE actualise les perspectives pour le systÃ¨me Ã©lectrique Ã lâ€™horizon 2035. Il confirme la pertinence de la stratÃ©gie Ã long terme de la France pour rÃ©duire ses dÃ©pendances aux Ã©nergies fossiles importÃ©es, amÃ©liorer sa balance commerciale et permettre sa rÃ©industrialisation. Les bÃ©nÃ©fices de cette stratÃ©gie sur les plans climatique, Ã©conomique et de souverainetÃ©, ainsi que ses conditions de rÃ©ussite sont confirmÃ©es.

Ã€ court terme, la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© reste stable, en dÃ©calage avec une production dâ€™Ã©lectricitÃ© bas-carbone qui croÃ®t dÃ©sormais au rythme nÃ©cessaire pour atteindre ses objectifs. Le pays se trouve donc dans une situation dâ€™abondance dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, trÃ¨s favorable Ã lâ€™accueil de nouveaux usages, mais qui doit rester transitoire. Le levier le plus efficace de rÃ©sorption de cet Ã©pisode de surcapacitÃ© consiste Ã engager un mouvement dâ€™Ã©lectrification rapide du pays (trajectoire dÃ©carbonation rapide). Dans une trajectoire de dÃ©carbonation lente, rÃ©gler le rythme de dÃ©veloppement de la production bas carbone est Ã©galement un levier, mais il est Ã©conomiquement moins efficace et doit prÃ©server les filiÃ¨res.

Le rythme de croissance de la production Ã©lectrique ne pose plus de problÃ¨me stratÃ©gique pour les toutes prochaines annÃ©es

La stratÃ©gie de dÃ©carbonation de la France visant Ã transfÃ©rer des usages dâ€™Ã©nergies fossiles vers lâ€™Ã©lectricitÃ©Â est synonyme de nombreux bÃ©nÃ©fices climatiques et Ã©conomiques. Elle permettrait Ã la France de rÃ©duire de prÃ¨s de moitiÃ© les hydrocarbures importÃ©s dans la consommation finale dâ€™Ã©nergie du pays Ã lâ€™horizon 2035 (-500TWh dâ€™imports de fossiles dont 40Â % grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©lectrification des usages). Elle rÃ©pond Ã©galement Ã un enjeu de souverainetÃ© : les imports dâ€™Ã©nergies fossiles entraÃ®nent une dÃ©pendance stratÃ©gique majeure et constituent la premiÃ¨re source de dÃ©ficit de la balance commerciale franÃ§aise ; cette stratÃ©gie permettrait ainsi de rÃ©duire la facture Ã©nergÃ©tique de la France sâ€™Ã©levant Ã environ 50 Ã 70 Mdâ‚¬ par an. Pour ce faire,Â la France peut sâ€™appuyer sur une production dâ€™Ã©lectricitÃ© nationale bas carbone, reposant sur un mix composÃ© de nuclÃ©aire et dâ€™Ã©nergies renouvelables (dont lâ€™hydraulique), qui est aujourdâ€™hui particuliÃ¨rement abondante. Le pays est en effet parvenu Ã rÃ©tablir son potentiel de production bas-carbone – suite aux crises sanitaire et Ã©nergÃ©tique – et le dÃ©veloppe dÃ©sormais au rythme nÃ©cessaire Ã lâ€™atteinte de ses objectifs climatiques (environ 7 GW de volume cumulÃ© de nouvelles installations solaires et Ã©oliennes en 2025). Dans ce contexte, le rythme de croissance de la production Ã©lectrique ne pose plus de problÃ¨me stratÃ©gique pour les toutes prochaines annÃ©es et peut alimenter sans conflit dâ€™usage la dÃ©carbonation des secteurs des transports, de lâ€™industrie et du bÃ¢timent de maniÃ¨re prioritaire, ainsi que le dÃ©veloppement du secteur du numÃ©rique (datacenters). Elle amÃ¨ne, par ailleurs, le niveau de rÃ©silience de lâ€™alimentation Ã©lectrique Ã la survenue dâ€™une forte vague de froid hivernale, a un niveau historiquement Ã©levÃ©.

La concrÃ©tisation effective des projets existants de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification, qui ont Ã©mergÃ© depuis le Bilan prÃ©visionnel 2023, doit dÃ©sormais Ãªtre une prioritÃ©

La situation dâ€™abondance dâ€™Ã©lectricitÃ© oriente les prix de marchÃ© actuels et projetÃ©s de la France Ã la baisse :Â une situation trÃ¨s favorable pour permettre lâ€™Ã©lectrification et la rÃ©industrialisation sur le territoire franÃ§ais

Pour la premiÃ¨re fois,Â le Bilan prÃ©visionnel 2025 Ã©tablit un Ã©tat des lieux des volumes de projets quâ€™il est nÃ©cessaire de concrÃ©tiser pour mettre la France sur une trajectoire de dÃ©carbonation, alors que de nombreux projets industriels ont dÃ©jÃ contractualisÃ© leur accÃ¨s au rÃ©seau pour les prochaines annÃ©es (environ 30 GW). Lâ€™hydrogÃ¨ne, lâ€™industrie et les datacenters devraient ainsi concrÃ©tiser, respectivement, environ 2,9 GW, 3,4 GW et 4,3 GW de projets. La rÃ©alisation de 60Â % de ces projets, dâ€™ici 2030, permettrait dâ€™augmenter la consommation de lâ€™industrie Ã environ 113 TWh par an, environ 15 TWh pour les datacenters (contre 5 TWh en 2025) et environ 15 TWh pour lâ€™hydrogÃ¨ne, plaÃ§ant ainsi la France sur une trajectoire de dÃ©carbonation rapide.

Une situation dâ€™abondance dâ€™Ã©lectricitÃ© qui peut Ãªtre rÃ©glÃ©e, Ã court terme, en activant diffÃ©rents leviers

Cette situation de surcapacitÃ© nâ€™est pas nouvelleÂ : dÃ¨s la seconde partie des annÃ©es 1980, la production dâ€™Ã©lectricitÃ© franÃ§aise est devenue structurellement excÃ©dentaire par rapport Ã la consommation ; les annÃ©es 1990 ayant vu cet excÃ©dent sâ€™accroÃ®tre puis culminer au dÃ©but des annÃ©es 2000. Ces situations ont gÃ©nÃ©ralement Ã©tÃ© avantageuses pour la France. Elles ont conduit Ã dÃ©velopper les usages de lâ€™Ã©lectricitÃ©, Ã gÃ©nÃ©raliser les heures pleines et les heures creuses, Ã dÃ©velopper la modulation du nuclÃ©aire, Ã augmenter progressivement ses exportations, et Ã fermer progressivement le parc de production thermique au fioul et au charbon, fortement Ã©metteur de COâ‚‚. Ã€ date, RTE estime que cet Ã©pisode transitoire de surcapacitÃ© perdurera au moins deux Ã trois ans. Il prendrait fin si la France se plaÃ§ait sur une trajectoire de dÃ©carbonation rapide (Ã©lectrification). Durant cette pÃ©riode, la poursuite de la transformation des outils de lâ€™exploitation du systÃ¨me Ã©lectrique est impÃ©rative. Le Bilan prÃ©visionnel Ã©tudie deux trajectoires de consommation. Une trajectoire de dÃ©carbonation rapide (consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© de 510 TWh en 2030 Ã 580 TWh en 2035), permettant Ã la France dâ€™atteindre lâ€™objectif du Fit for 55, de rÃ©ussir sa rÃ©industrialisation avec une croissance de 1,1Â % du PIB par an, tout en rÃ©duisant les coÃ»ts complets du systÃ¨me Ã©lectrique. Mais aussi une trajectoire de dÃ©carbonation lente, qui correspond malgrÃ© tout Ã une augmentation de 25 TWh de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© par rapport Ã la consommation actuelle (470 TWh Ã lâ€™horizon 2030 et 505 TWh en 2035), dont les impacts techniques et Ã©conomiques sont dÃ©crits dans le Bilan prÃ©visionnel. Lâ€™ajustement temporaireÂ du dÃ©veloppement de la production renouvelable â€“ par exemple du petit solaire â€“Â constitue un levier actionnable mais moins efficace Ã©conomiquement que de rÃ©ussir une Ã©lectrification rapide du pays. Le Bilan prÃ©visionnel 2025 Ã©tudie ainsi 4 rythmes de dÃ©veloppement, plus ou moins importants, de la production bas-carbone dâ€™ici Ã 2030. RTE alerte nÃ©anmoins sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™utiliser ce levier avec proportionnalitÃ©. En effet, le pays aura besoin, Ã moyen terme, de filiÃ¨res de production dâ€™Ã©lectricitÃ© bas-carbone robustes, quâ€™il convient de ne pas mettre en pÃ©ril, pour atteindre ses objectifs de dÃ©carbonation et de rÃ©industrialisation, tout en assurant sa sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement.

Du point de vue du rÃ©seau, la rÃ©ussite de cette stratÃ©gie peut par ailleurs sâ€™appuyer sur diffÃ©rents outils qui ont pour vocation de faciliter la planification et la rÃ©alisation effective des projets

RTE a dÃ©jÃ mis en place plusieurs dispositifs pour permettre les raccordements rapides de fortes puissances, Ã lâ€™instar des sites fast track Ã plusieurs endroits du territoire pour lâ€™industrie et les datacenters. En parallÃ¨le et conformÃ©ment Ã la dÃ©libÃ©ration de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie du 23 juillet 2025, RTE pourra â€“ dÃ¨s juin 2026 â€“ prioriser les projets les plus dynamiques et les plus matures. Par ailleurs, RTE engagera avec lâ€™Ã‰tat, au premier trimestre 2026, une dÃ©marche dâ€™analyse des projets, par secteur, afin dâ€™en dÃ©duire les volumes crÃ©dibles de consommation associÃ©s. Enfin, les investissements prÃ©vus dans le cadre du SchÃ©ma dÃ©cennal de dÃ©veloppement du rÃ©seau restent par ailleurs impÃ©ratifs, et en prioritÃ© le renouvellement, lâ€™adaptation au changement climatique et le raccordement de nouveaux consommateurs notamment au Havre, Ã Dunkerque et Fos-sur-Mer. Le Bilan prÃ©visionnel 2025 confirme ainsi que la France a tous les leviers pour rÃ©ussir sa stratÃ©gie de dÃ©carbonation long terme, en sâ€™appuyant sur son parc de production dâ€™Ã©lectricitÃ© bas-carbone, basÃ© sur ses deux piliers â€“ nuclÃ©aire et renouvelables â€“ et une dynamique dâ€™Ã©lectrification accÃ©lÃ©rÃ©e des usages en substitution des Ã©nergies fossiles.

