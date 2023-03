Toitures solaires intÃ©grÃ©es : Roofit.Solar lÃ¨ve 6,45 millions dâ€™euros auprÃ¨s de BayWa r.e. et EdgeCap

Roofit.Solar, concepteur et producteur estonien de toitures photovoltaïques, est parvenue à lever 6,45 millions d’euros dans le cadre d’un cycle d’investissement mené par BayWa r.e. Energy Ventures et EdgeCap Partners. À ce jour, Roofit.Solar a levé un total de 17 millions d’euros lors des différents cycles d’investissement et 2 millions d’euros supplémentaires sous forme de subventions. L’entreprise estonienne entend utiliser ces fonds pour augmenter sa capacité de production afin de répondre à la demande croissante de panneaux photovoltaïques sur les toits en Europe.

« Roofit.Solar est en passe de devenir l’un des principaux acteurs du marché. Grâce à l’appui continu de notre solide base d’investisseurs, nous poursuivons notre mission : offrir aux propriétaires d’élégantes toitures solaires en métal pour remplacer les panneaux solaires traditionnels. Nous aspirons à devenir la référence dans le secteur de la toiture pour tous ceux qui souhaitent passer au photovoltaïque », explique Andres Anijalg, PDG et cofondateur de Roofit.Solar.

« La combinaison de modules solaires de toiture et de logiciels pratiques »

Roofit.Solar a été fondée en 2016 pour apporter une solution aux propriétaires désireux d’installer des panneaux photovoltaïques, mais qui souhaitent conserver le cachet de leur maison. Aujourd’hui, l’entreprise est en passe de devenir l’un des principaux fournisseurs de solutions de toitures photovoltaïques élégantes, tant pour les particuliers que pour les couvreurs professionnels, tout en contribuant au développement d’un réseau mondial d’énergie durable. « L’énergie solaire est l’un des principaux piliers de la transition mondiale vers l’énergie verte. La dynamique équipe de Roofit.Solar a prouvé que la combinaison de modules solaires de toiture et de logiciels pratiques est à la fois efficace et rentable, mais également porteuse d’un potentiel de croissance exponentiel. C’est pourquoi nous comptons bien prolonger notre partenariat avec Roofit.Solar », déclare Greg Zavorotniy, directeur des investissements chez BayWa r.e. Energy Ventures. Ces nouveaux fonds levés permettront à Roofit.Solar de développer de manière significative ses activités sur ses marchés d’origine, l’Allemagne, la Suède et l’Estonie, tout en élargissant son réseau de distribution à l’échelle européenne. Les fonds supplémentaires seront utilisés pour former des partenaires couvreurs, développer de nouveaux produits, améliorer le logiciel propriétaire de planification des toitures de l’entreprise et préparer l’entrée sur de nouveaux marchés comme le marché français.

La production de modules solaires a presque doublé en 2022

Roofit.Solar a connu une importante croissance en 2022 : les recettes annuelles ont triplé, tandis que la production de modules solaires a presque doublé. Parallèlement, les effectifs de l’entreprise ont plus que doublé au cours de l’année écoulée. « Nous avons régulièrement augmenté notre chiffre d’affaires, développé des produits et des logiciels, et signé des contrats avec des sociétés de distribution et de toiture renommées dans toute l’Europe. Le bilan de l’année 2022 nous a permis de gagner la confiance et le soutien de nos partenaires, et nous abordons l’année 2023 avec confiance », explique Raimond Russak, directeur financier et cofondateur de Roofit.Solar. « Cette nouvelle levée de fonds traduit les efforts de toute notre équipe, qui poursuit son action en faveur pour préserver notre planète », déclare Raimond Russak, directeur financier et cofondateur de Roofit.Solar.

Roofit.Solar bénéficient souvent d’une autorisation d’utilisation pour les bâtiments historiques

Roofit.Solar conçoit et produit des toitures photovoltaïques, qui ont été plusieurs fois primées et qui allient le design nordique à la technologie solaire de pointe. Les toitures BIPV de Roofit.Solar offrent une esthétique inégalée, sont suffisamment robustes pour résister à des conditions météorologiques extrêmes et permettent de réduire le coût total de construction grâce à une installation 2-en-1 efficace. Pratiquement invisibles de loin, les toitures solaires BIPV (Building Integrated Photovoltaics – photovoltaïque intégré au bâti) de Roofit.Solar bénéficient souvent d’une autorisation d’utilisation pour les bâtiments historiques, permettant l’utilisation de l’énergie solaire pour les bâtiments classés. L’entreprise compte des clients dans 17 pays d’Europe, dont l’Estonie, la Suède et l’Allemagne, ainsi que la Norvège, la Pologne, l’Autriche, la Belgique, la Suisse et le Royaume-Uni. L’équipe réunit de plus de 70 professionnels de neuf nationalités différentes qui travaillent sur trois sites.

Roofit.Solar a été sélectionnée par le Conseil mondial de l’énergie et l’Agence allemande de l’énergie comme l’une des 15 start-ups les plus prometteuses de 2023 dans le domaine de l’énergie et des technologies climatiques.