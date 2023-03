Viessmann Faulquemont : plus de 8 millions dâ€™â‚¬ pour la crÃ©ation de 2 nouvelles lignes dâ€™assemblage du Vitocharge VX3

Accompagnant le développement de la production décentralisée d’électricité renouvelable depuis le lancement de la production, en 2022, de sa solution complète de stockage d’électricité Vitocharge VX3, Viessmann Faulquemont confirme un nouvel investissement. Pour une impressionnante montée en charge !

Avec une enveloppe de plus de 8 millions d’euros dédiés à son site mosellan, Viessmann Faulquemont vient d’annoncer la création de deux nouvelles lignes d’assemblage ultramodernes, lui assurant de quintupler sa capacité de production actuelle des Vitocharge VX3 pour la fin d’année. Rappelons que cet engagement financier fait suite au milliard d’euros annoncé au printemps 2022 par le groupe en faveur du développement de ses capacités européennes de production, notamment en pompes à chaleur et autres solutions climatiques vertes. Et Pierre Bassetti, Président Viessmann Faulquemont de préciser : « Ces deux nouvelles lignes, revendiquant un haut degré d’automatisation, produiront chacune quelque 400 batteries par jour, ce qui nous permettra d’afficher une capacité de 1 000 batteries/jour, contre les 200 actuellement produites. Avec un démarrage étalé entre octobre et décembre 2023, nous en profiterons pour étendre également, dès septembre, les capacités amont de fabrication de tôles, avec l’installation d’une nouvelle ligne Salvagnini. Dans la même logique, nous prévoyons aussi de doubler notre capacité, dès août, sur les onduleurs. » De nouvelles capacités industrielles qui vont aussi être à la source de délais de livraison raccourcis, afin de répondre parfaitement à l’engouement de nos compatriotes pour les solutions énergétiques durables, réduisant l’empreinte carbone et en faveur de l’indépendance énergétique.