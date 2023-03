L’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que reprÃ©sente plus de 30 % des projets d’EnR Ã  grande Ã©chelle dans le monde (Rapport EIC)

La baisse du coût des matériaux solaires photovoltaïques, sa polyvalence et l’évolution mondiale vers une plus grande neutralité carbone ont contribué à la popularité croissante de l’énergie solaire en tant que source d’énergie renouvelable incontournable.

Plus de 30 % des projets d’énergie renouvelable à grande échelle dans le monde entre 2013 et 2023 étaient des projets solaires photovoltaïques (PV), selon un nouveau rapport de l’Energy Industries Council (EIC), la principale association commerciale de l’énergie au monde. Le rapport sur les perspectives solaires mondiales de l’EIC montre que la capacité photovoltaïque mondiale actuelle à l’échelle des services publics est d’environ 154 gigawatts. Le coût de l’énergie solaire est un moteur clé de l’investissement dans l’industrie, le coût actualisé de l’électricité des projets solaires photovoltaïques à grande échelle nouvellement opérationnels diminuant de 88 % entre 2010 et 2021 en moyenne mondiale, selon le rapport.

Energie solaire : la force de la polyvalence

Les données du rapport proviennent des bases de données de projets énergétiques mondiaux propriétaires EICDataStream et EICAssetMap de l’EIC.

La polyvalence du solaire photovoltaïque a également contribué à sa popularité, selon le rapport, car il peut être installé sur les toits, flottant ou monté au sol, améliorant ainsi la capacité du réseau avec stockage d’énergie. Une fois ses problèmes d’intermittence résolus grâce au stockage de l’énergie, le solaire photovoltaïque peut améliorer la capacité du réseau, en particulier dans les zones mal connectées. « L’énergie renouvelable est devenue un pilier essentiel de la transition mondiale vers un avenir plus durable », a déclaré Neil Golding, responsable de l’intelligence du marché d’EIC. « La croissance de la capacité solaire photovoltaïque témoigne de la demande croissante de solutions d’énergie propre et c’est certainement un élément clé des ambitions mondiales pour atteindre nos objectifs de zéro émission nette ».

Attention aux risques de dépendre des importations

“La Chine domine toujours la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’énergie solaire photovoltaïque, laissant des régions comme l’Europe fortement dépendantes des importations chinoises à bas prix”, a déclaré Rebecca Groundwater, responsable des affaires extérieures d’EIC. « Mais la guerre de la Russie contre l’Ukraine, associée aux problèmes de travail forcé et aux perturbations logistiques pendant le Covid-19, a mis en évidence les risques de dépendre des importations. Aux États-Unis, la loi sur la réduction de l’inflation devrait donner un coup de pouce à la fabrication nationale. En conséquence, nous pourrions voir de réelles opportunités économiques et commerciales pour les premiers acteurs de la chaîne d’approvisionnement solaire à travers l’Europe et les Amériques ». Alors que certaines régions ont été plus lentes à adopter la technologie solaire photovoltaïque, des investissements majeurs sont canalisés vers l’industrie pour garantir que les objectifs en matière d’énergie renouvelable puissent être atteints. Selon EICDataStream, l’Amérique du Nord et l’Europe sont en tête du nombre de projets.

Un véritable élan solaire en Espagne

En matière d’implantations de centrales, l’administration Biden vise à atteindre 40% de la demande d’électricité avec l’énergie solaire d’ici 2035, et la loi sur la réduction de l’inflation prévoit des crédits d’impôt et des incitations à l’adoption des énergies renouvelables. L’Espagne est également un marché mondial de premier plan pour l’énergie solaire photovoltaïque, contribuant à l’objectif d’augmentation des énergies renouvelables de la Commission européenne de 45 % d’ici 2030, comme indiqué dans le plan REPowerEU. La région réagit à la crise énergétique à la suite de l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie.

La région Asie -Pacifique en verve

La région Asie-Pacifique est à l’avant-garde en termes de capacité estimée, l’Inde ayant à elle seule plus de 120 GW de capacité solaire photovoltaïque prévue ou en développement. L’Inde a annoncé des plans pour 500 GW de capacité totale non fossile et des émissions nettes nulles d’ici 2070 lors de la COP26 en 2021. Parmi les autres pays de l’APAC parmi les dix premiers marchés mondiaux du solaire photovoltaïque, citons l’Australie, qui poursuit ses ambitions en matière d’hydrogène vert, et l’Indonésie, qui vise à développer le solaire photovoltaïque pour répondre à la demande croissante en électricité.