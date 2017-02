tiquetage Ã©nergÃ©tique des Ã©quipements solaires : une nouvelle formation en ligne pour aider les installateurs solaires

L’association Qualit’EnR, spécialisée dans la qualité d’installation dans les énergies renouvelables propose sa première formation en ligne sur l’étiquetage énergétique des équipements de production d’eau chaude et/ou de chauffage solaires, afin d’aider les professionnels à mieux prescrire et à respecter la directive européenne 2010/30/UE sur l’étiquetage énergétique. Ce module SPOC (Small Private Online Course) est une première européenne, réalisé dans le cadre du projet LabelPackA+.

Le contexte

Depuis septembre 2015, en application de la directive européenne 2010/30/UE, l’étiquetage énergétique est obligatoire pour la plupart des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure à 70 kW. Cet étiquetage énergétique vise à aider les consommateurs à mieux choisir leur équipement, avec des informations fiables et comparables sur la performance et la consommation des systèmes. Le solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire et/ou de chauffage, fait partie des meilleures solutions dans l’échelle d’efficacité énergétique (de A+ à A+++). Les solutions solaires thermiques sont parmi les meilleurs systèmes pour améliorer le confort du consommateur et réduire les émissions de CO2. Il est donc essentiel que les installateurs apprennent à maîtriser l’étiquetage énergétique pour mieux prescrire.

Un format innovant : apprendre en ligne

Pour les entreprises du génie climatique, cette règlementation se traduit par une obligation d’affichage des performances énergétiques des équipements sur les documents techniques et commerciaux. Les étiquettes sont généralement fournies par les fabricants, mais certains produits comme les kits solaires thermiques assemblés nécessitent un étiquetage sur-mesure qui revient à leur concepteur.

Aussi, dans le cadre du projet européen LabelPackA+, Qualit’EnR a développé avec ENERPLAN et UNICLIMA une nouvelle formation interactive pour les installateurs de systèmes solaires. Cette formation vidéo en ligne présente de manière simple et pragmatique la réglementation relative à l’étiquetage énergétique et la manière dont les entreprises doivent s’y adapter. C’est la première formation de ce type en Europe.

Première session le 8 mars

Pour les professionnels du Bâtiment, il est parfois difficile de trouver du temps pour se former afin d’approfondir des aspects techniques dans leur domaine d’activité. Partant de ce constat, Qualit’EnR, développe une alternative aux formations classiques en présentiel, avec le développement de formations en ligne sous la forme de SPOC (Small Private Online Course), plus sélectif que le célèbre MOOC (Massive Open Online Course) ouvert à tous. Le format SPOC est réservé à la profession. Il suffit d’avoir une connexion internet pour suivre cette formation à son rythme et selon ses disponibilités. Une fois réussi, ce module de formation complémentaire fait l’objet d’un diplôme remis au professionnel.

La première session sera lancée le 8 mars 2017, à l’occasion du Salon BePOSITIVE. Elle sera ouverte aux entreprises d’installation qualifiées par Qualit’EnR, ainsi qu’aux EIE/PRIS et aux acteurs de la formation engagés avec l’association. La formation en ligne sur l’étiquetage énergétique des équipements solaires, est la première d’une offre de formations appelée à se développer. Après ce SPOC dédié à l’étiquetage énergétique, Qualit’EnR lancera bientôt une nouvelle formation dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque.

