MECOSUN dÃ©passe la barre des 300 MWC installÃ©s

MECOSUN, fabricant français de systèmes d’intégration photovoltaïque ISB et IAB, vient de dépasser la barre symbolique des 300MWc installés avec ses systèmes. Cela représente environ 2 200 000 m² de toitures ou d’ombrières. « Nous sommes très fiers d’atteindre ce palier », confie Fabien Lhuillier, gérant de Mecosun, « C’est une très grande marque de confiance de la part de nos clients et de tous les fabricants de modules avec lesquels nous travaillons depuis maintenant plus de huit ans ».

Surtout connus pour leurs systèmes de rails drainants MV3 et MV€, MECOSUN commercialise également depuis 2013 un système d’intégration simplifié, le CLIPSOBAC I et maintenant le CLIPSOBAC II depuis 2015. « C’est à la demande de nos clients qui souhaitaient pouvoir s’approvisionner au même endroit à la fois en système de rails drainants et en système de fixation sur bac, que nous avons développé le CLIPSOBAC » ajoute Fabien Lhuillier. « C’est un bon moyen pour eux de consolider leurs volumes d’achat pour bénéficier de tarifs plus compétitifs et de proposer à leurs clients une gamme complète de produits certifiés par le CSTB ou par un Bureau de contrôle indépendant ».

En effet, plus de 35 fabricants de modules sont sous Atec, Pass’Innovation ou ETN avec un système MECOSUN. Solarworld, Solarwatt, Sillia, Photowatt, Solvis, Talesun, Benq et Wismar viennent par exemple d’obtenir un Pass’Innovation et une ETN en association avec le CLIPSOBAC II et pour une zone d’emploi couvrant l’ensemble du territoire français ; et Aleo Solar, Voltec, BenQ, Wismar ainsi que Talesun ont quant à eux rejoint la très longue liste de fabricants certifiés avec le système MV€.

« Dans le contexte actuel très réglementé des appels d’offre il est important pour nos clients de pouvoir compter sur des produits qui vont conforter investisseurs et assureurs, d’un point de vue technique tout d’abord, mais également au regard des garanties qu’ils apportent. Depuis bientôt dix ans, MECOSUN a su s’adapter au marché, aux besoins des installateurs et se construire une solide renommée basée sur la qualité et la performance de ses produits » conclue Fabien Lhuillier. Prochaine étape : le cap des 50MWC installés avec le CLIPSOBAC II.

Plus d’infos…