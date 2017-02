AprÃ¨s le cadastre solaire, Carmaux initie un projet de coopÃ©rative pour le dÃ©veloppement des EnR

Vous êtes partant pour participer à la construction du projet ? Vous avez une toiture, un terrain à potentiel ? Vous avez de l’épargne à investir ? En partenariat avec le Pole territorial de l’Albigeois et des Bastides, la ville de Carmaux qui dispose d’un cadastre solaire faut-il le rappeler, initie un projet de coopérative pour le développement des énergies renouvelables. Ce projet citoyen est ouvert à tous (particuliers, entrepreneurs, collectivités et associations).

Dans une région au fort potentiel solaire, le projet de la ville de Carmaux est de devenir une ville innovante dans le secteur des énergies renouvelables. L’objectif est de donner aux citoyens la possibilité d’investir dans la conception, le financement et la gestion des installations de production. Une des pistes en réflexion est d’envisager le portage de ces opérations par l’intermédiaire d’une société locale partagée par l’ensemble des acteurs et citoyens. Cela permettra de doter le territoire d’un outil de développement fondé sur l’exploitation de ressources énergétiques locales et renouvelables.

Trois phases pour construire ensemble :

L’appel à projet a été lancé lors de la nuit de la thermographie le 31 janvier dernier. Le projet est de proposer aux carmausins d’être acteur à part entière de la transition énergétique et de s’approprier l’énergie en s’investissant dans un projet collectif et non-spéculatif pour la production d’énergie renouvelable. Cette coopérative fonctionnera sous le principe de la gouvernance démocratique (1 citoyen = 1 voix) et la lucrativité limitée.

Une fois le groupe constitué, une première réunion sera organisée pour échanger sur le sujet. A cette occasion, ce projet collectif pourrait être organisé sous forme d’un forum ouvert. L’occasion de débattre sur la forme juridique, les objectifs, le fonctionnement, etc.

Enfin, un dossier de candidature sera monté et déposé auprès du Pôle territorial de l’Albigeois et des Bastides. Un accompagnateur sera désigné. Il animera le groupe par la suite sur tous les axes du projet.

