Tikehau Capital actionnaire stratÃ©gique dâ€™Amarenco Group aprÃ¨s une levÃ©e de fonds en capital de 150 millions d’euros

Amarenco Group, producteur mondial d’énergie solaire, a annoncé le 10 novembre dernier la clôture d’une nouvelle augmentation de capital de 150 millions d’euros, six mois après avoir ouvert son capital à IDIA Capital Investissement. Tikehau Capital, le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a apporté une contribution significative à cette nouvelle opération, devenant ainsi un actionnaire clé d’Amarenco.

Amarenco a lancé un processus de levée de fonds au début de l’année 2020 afin de se constituer une capacité d’investissement totale de 3 milliards d’euros destinée à financer sa croissance en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient tout en restant une société indépendante dirigée par ses fondateurs.

1 GW de projets en construction en 2021

Cette nouvelle levée de fonds d’Amarenco associe une augmentation de capital et une ligne de fonds propres pour un montant total de 150 millions d’euros. L’augmentation de capital a été souscrite par les co-fondateurs eux-mêmes, ainsi que par IDIA Capital Investissement et Tikehau Capital par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique. Grâce à cette opération, Amarenco confirme son assise financière et son positionnement solides, qui lui permettront de convertir son important pipeline de projets (organiques ou à travers des opérations de M&A) depuis son Siège international à Cork, en Irlande, et ses centres opérationnels à Lagrave (France), Porto (Portugal), Vienne (Autriche), Muscat (Oman), Singapour, Taipei (Taiwan), Bangkok (Thaïlande), Hanoi (Vietnam) et Tokyo (Japon). Amarenco prévoit plus de 1 GW de projets en construction en 2021 grâce à son activité de M&A dans la péninsule ibérique et en Asie-Pacifique et à l’arrivée à maturité de ses projets de développement en Oman. Le groupe a également l’intention d’accélérer sa stratégie de croissance en adoptant une approche exceptionnellement flexible de partenariat avec des promoteurs locaux et régionaux, des propriétaires d’actifs et des producteurs d’électricité indépendants afin de se distinguer dans ses marchés de prédilection.

3 GW d’ici à 2023 en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient

« Cette nouvelle levée de fonds constitue une étape supplémentaire vers la concrétisation des ambitions d’AMARENCO, qui vise plus de 1 GW de projets en construction dans les prochains mois et 3 GW d’ici à 2023 en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Nous sommes convaincus que l’esprit entrepreneurial de Tikehau Capital et son réseau international nous permettront de réaliser nos objectifs. Nous sommes par ailleurs heureux d’accueillir Pierre Devillard et Pierre Abadie de l’équipe private equity de Tikehau Capital au sein de notre conseil d’administration », ont déclaré Olivier Carré, Nick Howard, John Mullins et Alain Desvigne, co-fondateurs d’Amarenco. Pierre Abadie et Mathieu Badjeck, co-gérants du fonds dédié à la transition énergétique de Tikehau Capital : « Nous sommes ravis d’investir dans Amarenco et de nous associer ainsi aux actionnaires et à la Direction de l’entreprise afin de déployer un plan de développement ambitieux. Grâce à son savoir-faire et à sa présence mondiale, Amarenco est idéalement positionné pour tirer parti de l’accélération de la croissance de la production d’énergie solaire, qui est essentielle pour accompagner la transition énergétique au niveau mondial ». « L’arrivée de Tikehau Capital en tant qu’actionnaire signe un tournant décisif dans le développement de la société. En réinvestissant six mois après être entré au capital, IDIA CI témoigne sa confiance dans la stratégie de déploiement menée par les dirigeants et les équipes d’Amarenco. Par ailleurs, cette nouvelle opération est l’occasion pour la société de pérenniser l’émission d’Obligations Convertibles Responsables indexées sur l’atteinte de KPIs environnementaux et sociétaux, ce nouvel instrument de quasi equity structuré par IDIA CI », ajoute Maud Minoustchin, Directrice de Participations Transition Energétique chez IDIA Capital Investissement.