ConfÃ©rence INES/Les grandes centrales PV : Ã©tat des lieux en France et dans le monde le 17 novembre prochain

L’INES (Institut National de l’Energie Solaire) organise le mardi 17 novembre prochain de 9h30 à 12h00 en visio-conférence | Microsoft Teams une conférence sur le thème : « Les grandes centrales PV : état des lieux en France et dans le monde ». Cet événement est organisé dans le cadre d’INES.2S, Institut de Transition Energétique porté par le CEA et qui réunit 4 industriels, le centre de formation et d’expertise INES PFE, l’Université Savoie Mont-Blanc et le CEA. L’ITE INES.2S bénéficie d’une aide de l’Etat français au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (ANR-10-IEED-0014-01).

L’industrie du photovoltaïque est entrée dans une nouvelle ère en France et dans le monde :

celle des grandes centrales au sol atteignant plusieurs dizaines voire centaines de MWc ;

atteignant plusieurs dizaines voire centaines de MWc ; celle où le photovoltaïque représente les plus fortes capacités annuelles installées parmi toutes les nouvelles technologies ;

représente les plus parmi toutes les nouvelles technologies ; celle des nouveaux modèles d’affaires grâce à des coûts de production atteignant la parité réseau voire même des situations où l’électricité photovoltaïque est la plus compétitive parmi toutes les technologies ;

celle où le photovoltaïque n’a plus une part marginale dans les systèmes électriques continentaux rendant indispensables les solutions d’intégration.

La conférence sera dédiée aux grandes centrales au sol en passant en revue les tendances des grandes centrales en France et dans le monde, les contrats de type PPA et les contrats de complément de rémunération, les prévisions de production des grandes centrales, les perspectives sur la production des installations photovoltaïque dans le système multi-énergie ou encore l’usage du stockage pour le marché de l’électricité

www.ines-solaire.org