LONGi rejoint les initiatives EV100 et EP100 pour continuer Ã  injecter de l’Ã©nergie solaire dans l’action climatique

A l’occasion de la 3ème China International Import Expo (CIIE), le fondateur et président de LONGi, Li Zhenguo, a annoncé que LONGi avait officiellement rejoint les initiatives «EV100» et «EP100» du Climate Group. Une nouvelle initiative pour continuer à promouvoir l’action climatique après que LONGi a déjà rejoint l’initiative RE100.LONGi, un champion chinois du développement durable…

«Nous avons rejoint EV100. Nous nous engageons à installer des chargeurs appropriés dans tous nos locaux au cours de la prochaine décennie pour guider plus de 50 000 employés à travers le monde dans la conversion de leurs voitures en véhicules électriques. Dans le même temps, nous poursuivons les objectifs de développement de l’EP100 en programmant l’installation de systèmes de gestion de l’énergie dans tous les sites de production et d’exploitation de LONGi. L’objectif est de nous engager dans un effort de dix ans pour atteindre 35% d’augmentation de la productivité énergétique d’ici 2025 » a souligné Li Zhenguo. LONGi continuera par ailleurs à se concentrer sur le changement climatique mondial et la transformation énergétique, à réduire continuellement les émissions de gaz à effet de serre des entreprises et à atteindre des avantages économiques et des objectifs de protection de l’environnement.

Helen Clarkson, PDG du Climate Group, a exprimé ses félicitations à LONGi par vidéo: «Nous sommes ravis de voir LONGi devenir la première entreprise chinoise à rejoindre nos trois campagnes commerciales – sur l’énergie propre RE 100, les transports propres EV 100 et l’efficacité énergétique RE 100 ». De quoi inspirer d’autres entreprises ambitieuses en Chine. La réduction des émissions au cours des prochaines décennies sera cruciale pour atteindre non seulement leurs propres contributions déterminées au niveau national (CDN), mais aussi l’objectif mondial de 2°C fixé dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015. LONGi soutiendra la vision «Utiliser l’énergie solaire, construire un monde vert», en fixant des objectifs stratégiques, en accordant une attention particulière aux émissions de carbone dans le processus de production et d’exploitation, tout en partageant l’expérience en matière d’économie d’énergie, de réduction des émissions de carbone et de développement de nouvelles technologies énergétiques. Des dispositions pour créer un meilleur cadre de vie pour l’humanité et injecter de «l’énergie verte» dans le développement durable du monde.

Encadré

Quid de EV100 et de EP100 ?

Présentée comme la première initiative mondiale à inciter les entreprises à s’engager dans la mobilité électrique, le programme EV100 a été lancé en septembre 2017 . Au total, 10 partenaires fondateurs (Unilever, LeasePlan, Baidu, IKEA Group, HP Inc., Vattenfall, PG&E, Deutsche Post DHL et Metro AG) sont à l’origine d’EV100, initiative portée par « The Climate Group ». Similaire au programme RE100 mis en place dans le domaine des énergies renouvelables, EV100 invite toute entreprise intéressée à rejoindre le groupement.

EP100 est également une initiative mondiale du Climate Group crée en 2016 qui rassemble un groupe croissant d’entreprises intelligentes sur le plan énergétique qui s’engagent à faire plus avec moins afin d’améliorer leur productivité énergétique. Les membres de l’initiative stimulent l’innovation technologique et réduisent les émissions tout en réalisant d’importantes économies de coûts et en améliorant leur compétitivité, incitant ainsi les autres entreprises à suivre leur exemple.