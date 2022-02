Â« Think Beyond Â» : la pub disruptive de grande ampleur de Vattenfall pour rÃ©inventer un avenir sans fossile

Développée par l’agence de publicité NORD DDB, la campagne intitulée « Think Beyond », a été lancée le lundi 14 février sur tous les marchés de Vattenfall (Suède, Danemark, Finlande, Pays-Bas, France, Allemagne et Royaume-Uni) et durera au moins un an. À travers elle, le groupe nous invite à dépasser les conventions et à voir comment Vattenfall contribue à réinventer nos vies quotidiennes, au-delà du secteur de l’énergie.

Pour illustrer son message et toucher les jeunes générations, Vattenfall a fait appel à Stefflon Don, une rappeuse britannique à succès qui, à travers sa musique et ses paroles, incarne le message que Vattenfall souhaite porter : « penser au-delà » des conventions. Elle est donc un élément important de cette campagne visant notamment à mettre en scène l’acier produit sans énergie fossile, à travers les « fossile free grillz » qu’elle arbore dans le spot publicitaire.

En effet, l’acier y est présenté comme le métal le plus précieux au monde, car il peut réduire les émissions mondiales de CO2 jusqu’à 7 % et Vattenfall a déjà commencé à développer un processus de fabrication du premier acier décarboné au monde, aux côtés de ses partenaires, le sidérurgiste SSAB et la société minière LKAB, dans le cadre du projet Hybrit.

« Contribuer à une vie sans énergie fossile d’ici une génération »

Par ailleurs, la campagne présente des innovations portées par Vattenfall : des toits solaires et des éoliennes aux bornes de recharges pour véhicules électriques en passant par la décarbonation du plastique et du carburant pour aviation, Vattenfall met en avant son savoir-faire propre à son métier d’énergéticien et ses engagements pour contribuer à décarboner les autres secteurs, notamment les transports et l’industrie. Vattenfall invite aussi le spectateur à se tourner vers des modes de consommation plus durables. « Notre objectif est de contribuer à une vie sans énergie fossile d’ici une génération. Pour atteindre cet objectif, nous repoussons les limites de l’innovation dans notre propre secteur et au-delà. Avec des partenaires partageant les mêmes idées, nous avons commencé à développer un grand nombre des initiatives mises en avant dans la campagne, qu’il s’agisse de produire de l’acier décarboné avec LKAB et SSAB ou d’étudier la possibilité de produire du carburant synthétique durable pour l’aviation à grande échelle en partenariat avec SAS, Shell et LanzaTech » a déclaré Anna Borg, PDG du groupe Vattenfall.

www.youtube.com/watch?v=5m0z2aiE_iQ&t=10s