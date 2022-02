Reportage/ Sous le soleil du Pays Catalan des ombriÃ¨res de parking au pÃ©age Sud de Perpignan,

Le covoiturage a modifié bon nombre de comportements automobiles. Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CD66) a anticipé le phénomène en créant notamment une aire de parking, digne de ce nom, à côté du péage Sud de l’autoroute La Catalane à Perpignan. Sur cet espace de stationnement, des ombrières solaires protègent les véhicules des intempéries tout en produisant de l’électricité verte. Sans oublier les bornes des recharge rapide dans une logique de mobilité verte !

L’aire de covoiturage du péage Sud de Perpignan a été pensée pour êtyre la plus écologiques possibles. Elle dispose déjà d’atout de taille tant pour sa conception que pour son exploitation. Elle a été implantée sur un délaissé routier déjà artificialisé ne présentant aucune faune ou flore relevant de protection spécifique. L’aménagement a été pensé afin de limiter l’imperméabilisation des sols et son impact sur les eaux pluviales, tout en préservant les ressources en utilisant des matériaux recyclés.

120 tonnes de CO2 évitées

La conception de cette aire de stationnement a également pris en compte la transition énergétique. Cette spécificité se traduit par l’équipement d’une ombrière photovoltaïque. « 1500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques Sunpower de puissance unitaire 420 Wc, couplés à des onduleurs avec optimiseurs SolarEdge, couvrent la quasi-totalité des places de stationnement. Une puissance de plus de 280 kWc est injectée dans le réseau électrique public. Cette production d’énergie permet d’éviter une émission de 120 tonnes de CO2 dans l’atmosphère » précise Elodie Leca, ingénieure au bureau d’études Tecsol en charge de l’étude du projet. Le tarif sera de 9,8 c€/kWh jusqu’au plafond des 1100 heures.

Des bornes de recharges électriques

Dans le même temps, le Département a noué dans le cadre de sa politique de transition énergétique et de mobilité durable une convention partenariale avec le Sydeel 66 (Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan). De par cette convention, signée en février 2020, l’aire est équipée de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. Si l’énergie utilisée ne provient pas directement des panneaux photovoltaïques, l’énergie injectée dans le réseau public par ceux-ci couvre largement l’utilisation des bornes de recharge électriques. Autre point et non des moindres, ces ombrières représentent des protections pour les véhicules, à l’abri des grêlons et des canicules…

Une façon pour le CD66 de promouvoir la transition énergétique

Cette aire du péage Sud est l’émanation de la concertation citoyenne « Imagine les PO en 2019. « L’engagement 22 du Département est celui d’ouvrir en 5 ans 25 aires multimodales et de covoiturage. La mise en œuvre de cet aménagement voisin de l’autoroute A9 de 108 places de stationnement d’un montant de près de 1,2 millions d’euros, permet la construction d’une infrastructure à faible émission de carbone pour préserver les ressources et la biodiversité, et promouvoir l’économie circulaire et la transition énergétique » assure Martine Rolland, vice-présidente du Département, présidente de la commission Environnement et Energies renouvelables.

Encadré

Quid de la politique solaire globale du département 66 ?

Le Département exploite, d’ores et déjà, plusieurs centrales photovoltaïques installées sur son patrimoine (Collège de St-Paul de Fenouillet, Agence routière de Llupia, Hôtel d’Entreprise à Rivesaltes, IDEA Moulin à Vent, Thémis Solaire Innovation en cerdagne…). Dans l’objectif de compenser la totalité des consommations électriques nécessaires au fonctionnement de ses services, le Département a engagé une politique ambitieuse de solarisation de son patrimoine bâti qui vise dans un premier temps l’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation sur le bâti départemental. Ainsi, en termes de chiffres clés, 3 millions de kWh ont été produits au premier semestre 2021 équivalent à la consommation de 1200 foyers ou 82 % des besoins en électricité de l’ensemble du foncier bâti (hors collèges).