CCE au Chili, dâ€™une centrale de 87 MWc Ã  30 kits PV pour les familles en sites isolÃ©s de La Higuera

De “La Huella”, centrale géante solaire centralisée de 87 MWc aux 30 kits PV décentralisés installés sur les toits des familles de La Higuera, CCE (Clean Capital Energy) soutient l’énergie durable multidimensionnelle. De l’infiniment grand à l’infiniment petit à travers la philosophie du « Care » !

En novembre 2021, le spécialiste du photovoltaïque CCE a inauguré sa centrale solaire de pointe de 87 mégawatt “La Huella” dans la municipalité de La Higuera au nord de Santiago du Chili. Il s’agit là du premier des quatre projets photovoltaïques d’envergure prévus au Chili. Toutefois, la société autrichienne CCE ne veut pas seulement apporter une contribution significative à la lutte contre le seul climat. Elle prend également sa responsabilité sociale au sérieux. Elle a pour cela équipé gratuitement 30 familles de la région, qui n’étaient auparavant pas raccordées au réseau électrique, avec des kits photovoltaïques. Désormais, les familles sont maintenant autonomes et suffisamment alimentées en continu avec de l’énergie.

« Produire une énergie durable et propre n’est pas seulement une avancée

pour notre modèle d’affaires », explique René Hörwertner, directeur de CCE Chili et Business Development Amérique latine. “C’est certes un souci personnel pour nous d’investir dans une technologie qui favorise de manière significative la neutralité carbone au Chili. Mais de notre point de vue, tout le monde devrait pouvoir profiter de l’électricité “verte”, c’est pourquoi nous soutenons également le développement au niveau des familles où cela nous est possible. Alors, nous avons ressenti le besoin de rendre l’énergie solaire accessible aux gens de la région .” Dans ce but, CCE a lancé l’initiative « CCE Care », dont les projets comme autant de parapluies sociaux, environnementaux ou socialement pertinents seront identifiés et mis en œuvre non seulement au Chili, mais dans tous les pays où CCE est active et entretient des centrales photovoltaïques.